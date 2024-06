Borzasztóan nagyképű skótokat kell legyőznie Szoboszlaiéknak

Amint korábban említettük, az Eb-t kiütéses vereséggel indította a skót csapat, a németek ellen egy szemernyi esélye sem volt a pontszerzésre.

McTominay és társai aztán a svájciak ellen már a szebbik arcukat mutatták, kiegyenlített mérkőzést játszottak riválisukkal és pontszerzésüknek köszönhetően még van esélyük a továbbjutásra,

bár a magyarokhoz hasonlóan mínusz 4-es gólkülönbséggel várják az utolsó csoportmeccset.

A németek elleni 5-1-es kiütéssel kezdték az Eb-t a skótok, de még továbbjuthatnak

Fotó: AFP

A magyarok ellen történelmi sikerre készülnek a nagyképű skótok

A skótok az Európa-bajnokság előtt még nem voltak még túl optimisták, a skót lapok égető problémákról és megcsorbult önbizalomról írtak. "Azonnali reakció kell az égető problémákra. Továbbra is akadnak bőven aggodalmak a 2024-es Európa-bajnokság előtt. Csorbát szenvedett a csapat önbizalma a nyitómeccs előtt" - lehetett olvasni a skót médiában az utolsó felkészülési mérkőzésük, a Finnország elleni 2-2-es döntetlen után.

Azóta nagyot fordult a világ, már lenézik Szoboszlai Dominikékat és hihetetlen dolgokat írnak róluk, ugyanakkor retteghetnek is, mert a statisztika egyáltalán nem mellettük szól.

A negyedik Európa-bajnokságán részt vevő skót válogatott még sosem tudta túlélni a csoportkört az eddigi Eb-ken, sőt, korábban még egyetlen világversenyen sem volt képes erre. Skócia több mint 70 éve vár erre a "csodára", már 10 alkalommal került olyan helyzetbe, hogy az utolsó csoportmeccsén dőlt el a továbbjutása, ám eddig még mindig elbukott. Ha csak az Eb-ket nézzük, 1992-ben, 1996-ban és 2021-ben sem jutott be az egyenes kieséses szakaszba. Utóbbin az angolokkal, a horvátokkal és a csehekkel azonos négyesben mindössze egy ponttal a csoport utolsó helyén végezett.

Vasárnap este óriási csatára lehet számítani a magyarok és a skótok sorsdöntő Eb-meccsén

Fotó: AFP

Az Eb-n a csoportok első két helyezettjei mellett a négy legjobb csoportharmadik is továbbjut, az egyik helyet pedig akár elcsípheti Steve Clarke együttese, de ez persze Marco Rossi csapatára is igaz. Mindkét válogatottnak győzelemre lesz szüksége a továbbjutáshoz, a döntetlen senkinek sem jó. Skócia van némileg kedvezőbb helyzetben, mert már szerzett pontot az Eb-n, ugyanakkor három ponttal is be lehet kerülni a nyolcaddöntőbe - 2016-ban az Eb-győztes portugálok három döntetlennel léptek tovább. A magyar válogatott továbbjutásához először is az kell, hogy Szoboszlaiék győzzenek Skócia ellen, ha ez megvan, akkor mindenképpen megvan a csoport harmadik helye. Innentől kezdve jöhet a matematika.