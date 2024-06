Mészöly Géza a Magyar Nemzetnek adott interjújának az elején megindokolta, hogy miért került a kispadra Csoboth Kevin Újpesten, és hogyan szolgálta ez a visszakerülését a válogatott keretbe. Ezután elárulta, csalódott, amiért nem folytathatja a munkát a klubnál, az viszont vigasztalja, hogy a célt elérte. Arra a felvetésre, hogy a kinevezésekor már nyílt titok volt, Roderick Duchatelet eladja az Újpestet, nem sejtetett biztos hosszú jövőt, hiszen ki tudhatta, kivel tervezi azt az új tulajdonos, ezt felelte:

"Ez igaz, de szóban

mindenki megígérte, hogy ha sikerül benntartani a csapatot az élvonalban, akkor nem lehet kérdés, maradok én a vezetőedző.

A mindenki alatt értendő az új tulajdonos képviselője is, a kinevezésemhez a Mol illetékesei is a beleegyezésüket adták, én is többször találkoztam velük" - mondta az újpesti edzősködéséről Mészöly Géza.

Mészöly Géza az újpesti szerepvállalásáról is őszintén beszélt

Fotó: ujpestfc.hu

Ezután szóba kerültek az Újpest tavaszi szereplésének az ellentmondásai, majd az is, hogy a távolabbi és a közelebbi múlt alapján hol érzi igazán otthon magát, Újpesten vagy Angyalföldön. A Vasasról szólva szerinte a Mészöly név elsősorban az édesapja, a legendás Mészöly Kálmán miatt kötődik ehhez a klubhoz, akinek szeretne szobrot állítani a Fáy utcában. Arra a kérdésre, hogy enyhíti-e az idő a másfél éve elhunyt édesapja hiányát, ezt felelte:

"Nem. Az a szerencse, hogy mindenhol látom őt. A Mészöly Focisuliban is ott van a fényképével egy nagy plakát, otthon is kitettem több fotóját, amikor reggelente felkelek, azonnal látom őt és beszélek hozzá, és bár tényleg nehéz feldolgozni, hogy elment, mégis folyamatosan itt van velünk. Rengeteg szép emléket őrzök róla, emberként, futballistaként és edzőként is rengeteget tanultam tőle" - mondta Mészöly.

Mészöly Géza ezután mesélt arról, milyen gondokat okozott kettőjüknek, hogy az édesapja a Vasasnál majd a válogatottnál is az edzője volt, ami miatt neki Dél-Koreába kellett szerződnie. Kiderült, Mészöly Kálmán edzőként roppant keményen bánt a fiával is, de ha más bírálni akarta Gézát, akkor azt képletesen akár meg is ölte volna.

Az interjúból kiderül, hogy Mészöly Géza a francia élvonalban, a Le Havre-ban futballozva érezte magát játékosként a csúcson.

"Az első idegenbeli meccsemet Marseille-ben játszottam a friss Bajnokok Ligája-győztes, klasszisok sorát bevető Olympique ellen, és egy-egyre végeztünk. Annak a bajnokságnak a végén a France Football engem választott Enzo Scifo mögött a liga második legjobb külföldi játékosának, engem pedig lenyűgözött a francia futball".