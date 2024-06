A VfL Wolfsburg csapatával 2015-ben Német Szuperkupa-győztes, összesen 14-szeres német válogatott labdarúgó, Max Kruse 2023 végén vonult vissza a profi futballtól, azóta pedig egyre inkább a pókerkarrierjére koncentrál. Az előző héten 817 játékos közül eljutott a döntő asztalig, és végül a hetedik helyen végzett a World Series of Poker sorozat Las Vegas-i állomásán, amellyel mintegy 80 ezer dollár (átszámítva majdnem 30 millió forint) ütötte a markát. Az Instagram-oldalán Kruse arról számolt be, hogy a döntő asztalnál a német fociválogatott mezét viselve ült, és így játszott – a közösségi médiában egyébként a németországi foci-Eb ideje alatt többször is jelezte, hogy követi az Európa-bajnokság eseményeit és szurkol a Nationalelfnek.

A korábbi német válogatott focista, Max Kruse a pókerasztalnál remekelt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / picture alliance / SvenSimon

A 36 éves excsatár a felnőtt labdarúgó-pályafutása során a legtöbb meccset a Werder Bremen együttesében játszotta, de megfordult az egyaránt német FC St. Pauli, az SC Freiburg, a Borussia Mönchengladbach, a VfL Wolfsburg és az Union Berlin csapatában, valamint szerepelt a török Fenerbahce klubjában is, mielőtt a német másodosztályú Paderbornból visszavonult a legutóbbi télen.

A korábbi német válogatott focista, Max Kruse megint egy világverseny alatt pókerezett Las Vegasban

Max Kruse már az aktív futballkarrierje alatt is próbálkozott pókerezéssel, olykor gondja is akadt belőle.

2014-ben a német válogatott Kruse nélkül a világbajnokságon szerepelt, amikor hasonló módon ő Las Vegasban pókerezett, és lett harmadik egy versenyen. 2017-ben pedig az oroszországi Konföderációs Kupán volt a Nationalelf, amikor Kruse a negyedik helyen végzett,

szintén a World Series of Poker sorozat Las Vegas-i állomásán.

A korábbi focista azért sem volt az akkori szövetségi kapitány, Joachim Löw kedvence, mert a póker mellett olyanokkal került a címlapra, mint például hogy 75 ezer eurót felejtett készpénzben egy berlini taxiban, vagy éppen vitába keveredett a Bild című német napilap női munkatársával, és elvette a mobiltelefonját.

Kapcsolódó cikkek