Kroos meghozta a gyilkos ösztönt, de Neuer bármikor bevédhet egy Szoboszlai-bombát

Neuerben benne lehet a baki

Manuel Neuer óriási, a Real Madrid elleni BL-elődöntős hibájából nem lehet kiindulni, mert a világklasszis német kapus felnőtt pályafutása 2006-os kezdete óta tíznél kevesebb ilyen bakit követett el. Persze, bizakodni lehet, hiszen a görögök elleni felkészülési meccsen is kapott egy hatalmas potyát, ami után a szövetségi kapitánynak is meg kellett védenie.

Manuel az első számú kapusunk. Nem akarok erről vitát indítani, még akkor sem, ha ezt nagyon sokan szeretnék. Tökéletesen megbízom benne, ráadásul volt három olyan világklasszis védése is, amire nem sokan lettek volna képesek”

– vette védelmébe kapusát a szövetségi kapitány.

Neuer a görögök elleni meccsen egy gyengécske lövést paskolta Jórgosz Maszúrasz elé

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 2010-es világbajnokság óta vitathatatlanul Neuer az első számú német kapus. Az azóta rendezett hét világeseményen a németek által vívott 34 meccs közül csak egyen nem védett, a 2010-es bronztalálkozón. Lassan már azt is elfelejtjük, mikor, ki volt a tartalékja. Most még tudjuk, hogy jelenleg André ter Stegen, de évek múlva már aligha fogunk emlékezni rá, pedig ő is kiváló kapus, és sokak szerint már évek óta neki kellene védenie a Nationalelfben.

Világklasszisok a védelem közepén

Az idei szezonban négy-öt középhátvéd produkált bombateljesítményt. Köztük van Antonio Rüdiger, a Real Madrid védője, mellette pedig Jonathan Tah-nak, akinek óriási szerepe van abban, hogy Bayer Leverkusen olyan hosszú veretlenségi sorozatot produkált, mint soha egyetlen csapat sem a komolyan vehető bajnokságok történelmében.

Valószínűleg ők alkotják 4-2-3-1-es szisztéma esetén a német válogatott közepét. Amennyiben valamelyikükre nem lehet számítani, akkor a fiatal Nico Schlotterbeck léphet elő, neki óriási szerepe van a Dortmund BL-döntőig tartó menetelésében. Csakhogy az ő tökéletes teljesítményéhez az is kellett, hogy segítséget kapjon rutinos, világbajnok társától, Mats Hummelstől, aki viszont nem lett tagja a keretnek.

Kroos és Rüdiger főszereplői voltak a Real Madrid 15. BL-győzelmének

Fotó: NurPhoto via AFP/Ibrahim Ezzat

Nélküle viszont Schlotterbeck teljesítménye erősen kérdéses. Viszont ha van Hummelsnél öt jobb a posztján, akkor nagyon lehet irigyelni a németeket, bár sokan megkérdőjelezik, hogy a frankfurti Robin Kochnak vagy a stuttgarti Waldemar Antonnak inkább itt van-e a helye, mint a dortmundi legendának.