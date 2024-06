A C csoportot ugyan megnyerő, de egy fél jó meccset sem játszó angol válogatott a nyolcaddöntőben azzal a Szlovákiával néztek szembe a nyolcaddöntőben, amelyik velük ellentétben kimondottan nézhető meccseket játszott az E csoportban, és teljesen megérdemelten jutottak tovább.

A biztonsági játékosnak tartott angol szövetségi kapitány, Gareth Southgate csak egy helyen változtatott a szlovénok elleni pocsék 0-0 után, igaz ez is elég volt, hogy sorozatban negyedszer is továbbjussanak az Eb-csoportkörből. A nagy kérdés, ahogy szombaton az olaszoknál, ezúttal is az volt, hogy

csak tartalékoltak Jude Bellinghamék, vagy valóban csak ennyi van most a játékukban?

Southgate Connor Gallegher helyett a Manchester United 19 éves játékosa, Kobbie Mainoo került be a középpályára, aki ezen a meccsen debütált az angol válogatott kezdőjében.

A szlovákok a csoportkörben látott agresszív letámadásra épülő bátor játékukat ígérték, és azt láthattuk a csoportkörben, hogy ezzel bizony zavarba lehet hozni az angolokat. A pályán ott volt bemelegítésnél kisebb kézsérülést szenvedő Jordan Pickford, a meccset pedig az a török Ümüt Meler vezette, akit egyrészt leütöttek egy török bajnokin, másrészt pedig aki a torna első meglepetését hozó szlovák-belga (1-0) meccset vezette.

Első félidő

A szlovákok betartották, amit ígértek, rögtön a kezdés után jól fejbe rúgták labdával Harry Kane-t, és valóban letámadtak. A 4. percben Guéhi Trippier rosszul visszatett labdája után csak egy taktikai szabálytalansággal tudta megakadályozni, hogy Schranz kapura törjön. Egy perccel később egy baloldali támadás végén Hancko beadásnak szánt lövése ment el centikkel a bal kapufa mellett. A 11. percben végre egy angol helyzetet is feljegyzhettünk volna, ha Trippier egy nagyon jó ütemben érkező keresztlabdát nem lő a lelátóra a tizenhatos bal sarkáról.

Egy perccel később viszont éppen ő akadályozta meg, hogy vezetést szerezzenek a szlovákok, egy villámgyors támadás végén ugyanis Haraslin lövése után már átjutott a labda Pickfordon, amikor érkezett a Newcastle védője, és kivágta a labdát.

A török bíró is igyekezett előtérben maradni, a 16. percben már a negyedik sárga lapot osztotta ki, amiből hármat az angolok kaptak (Guéhi, Mainoo, Bellingham), és jóindulattal is csak egy volt jogos.

A 22. percben láttunk először olyat, hogy az angolok egy kicsit beszorították a szlovákokat, amiből lett egy Kane-fejes és egy Mainoo-lövés, de igazán veszélyes egyik sem volt.

Nem úgy, mint a 25. percben az a szlovák akció, aminek a végén Strelec nagyszerű passzát Schranz váltotta gólra.

1-0-ra vezettek a szlovákok, és úgy tűnt, hogy az olaszok után a 2021-et Európa-bajnokság másik döntőse is ki fog esni.