Az olasz labdarúgó-válogatott 2021-ben Anglia ellen megnyerte az Európa-bajnokságot, de 2018-ban és 2022-ben sem jutott ki az oroszországi és katari világbajnokságra. A két vb-selejtezős kudarc után csak azért nem beszéltek az olaszok futballjának "megszűnéséről", mert a 2021-es Eb-arany fénye mindent elhomályosított.

Három éve még Európa-bajnok volt az olasz csapat

Fotó: AFP

Az olaszok első meccsén, Albánia ellen már csak pislákolt ez a fény, de akkor még a nagyobb rutin győzött Albánia ellen, pedig az albánok annak a meccsnek a 22. másodpercében vezettek.

Ám innen még sikerült "kiszedni" ezt a nyitómeccset.

A következő körben a spanyolok simán győztek ellenük, majd a horvátok a 98. percig vezettek a címvédő ellen. Ha ott nem egyenlít Olaszország, akkor már a csoportkört sem éli túl a címvédő.

Jobb lett volna, ha hazamennek

A nyolcaddöntőbeli játékukat látva talán jobb is lett volna, ha a csoportkör után hazamennek. Mondhatnánk, hogy ennyire gyenge olasz nemzeti csapatot még nem láttunk, de ez nem lenne igaz, mert a csapat kínszenvedése a nagy tornákon korábban is pont ugyanilyen volt, mint most, Németországban.

Pedig az olasz foci nincs pácban, legalábbis, ha az európai kupák koefficiens-értékeit nézzük. Olyannyira nincs, hogy az elmúlt 5 év összesített eredményei alapján a Serie A az első Európában - megelőzve a Premier League-t, a német és a spanyol bajnokságot is. Csakhogy itt jön elő az, hogy a koefficiens-pontok legfeljebb azoknak jók, akik a statisztikai adatok láttán éreznek valamiféle különös örömöt, na meg arra is jók, hogy a következő szezonban 5 BL-csapatot indítson az olasz futball. Ezek tények, de mindez nem ad erőt a gyenge olasz válogatottnak, mert a statisztika soha nem focizik, hiába élnek köztünk olyanok, akik a számok és az adatok mindenhatóságára esküsznek.

Az olasz csapat nyom nélkül tűnik el az Eb-ről

Fotó: AFP

Nem mond le a kapitány

Az olaszok bukott szövetségi kapitánya, Luciano Spalletti (aki nem mondott le a vereség után), mintha más meccset nézett volna. Az UEFA honlapjának a kiesés után a következőket nyilatkozta: "Megpróbáltunk változtatni néhány dolgon a csoportmeccseket követően, de úgy tűnik, hogy ez kevés volt.

Ez nem annyira botrányos eredmény, mint amennyire az emberek felfújják majd. Továbbjutottunk a csoportkörből, de Svájc ellen nem volt tartása és karaktere a csapatnak. A későbbiekben ezen kell majd dolgoznunk

Karakteres vélemény egy olyan kapitánytól, aki az első nagy tornáján megbukott a csapatával. Az olasz sajtó mindenesetre kissé másképpen látja a történteket. A La Gazzetta Dello Sport megemlítette, hogy a II. félidőben a berlini stadionban megszűnt az olasz szurkolók biztatása. A drukkerek a meccs végén komoly füttykoncertben részesítették a csapatok és nem fogadták el a játékosok bocsánatkérését - hangosan kifütyülték őket. Az újságíró megemlíti, hogy azok a szurkolók, akik rengeteg pénzt fizettek azért, hogy ott legyenek az Eb-n, most megalázva érzik magukat. "De az olasz csapatot is megalázták" - írják.