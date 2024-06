Alig kezdődött el a klubfutball legfontosabb meccse, az 1. percben már meg is kellett szakítani a meccset, hiszen egy szurkoló sétált be a pályára. Az illető pár szelfit is készített, ugyanis senki nem zavarta le a pályáról.

Hosszú ideig senkit sem zavart, hogy szurkolók mászkálnak a pályán

Fotó: Glyn KIRK / AFP

A képet elvették a pályáról és a kispadokat mutatták, ahol az edzők sem értették, miért nem tesz senki semmit, ugyanis ilyenkor általában azonnal rohannak a rendezők a rendbontók nyomában, de ezúttal hosszú ideig semmi sem történt. A teszetosza rendezők láttán még több szurkoló ment a pályára, összesen hárman vagy négyen is, akiket szép lassan levittek a pályáról, majd folytatódhatott a meccs.