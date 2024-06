A amerikai labdarúgó-válogatottal kétszeres világ- és egyszeres olimpiai bajnok Alex Morgan nem csupán a pályán nyújtott teljesítménye, hanem a szépsége és a közösségi oldalán megosztott fényképei miatt is az egyik legnépszerűbb női focista a világon – a több mint 10 millió követője is jól mutatja mindezt. A legutóbbi bejegyzése azonban meglehetősen borongós hangulatúra sikerült, ugyanis arra reagált, hogy nem került be Emma Hayes szövetségi kapitánynak a párizsi olimpiára utazó keretébe.

„Csalódott vagyok, hogy nincs lehetőségem a hazámat képviselni az olimpiai játékokon. Ez mindig egy olyan torna lesz, ami közel áll a szívemhez, és mérhetetlenül büszkeséggel tölt el, amikor felvehetem a címeres mezt rajta. Azonban így is várom, hogy kevesebb mint egy hónap múlva ezt a csapatot biztathassam, és szurkolhassak nekik a honfitársaimmal együtt" – írta a francia Olympique Lyon csapatával 2017-ben Bajnokok Ligája-győztes Alex Morgan a közösségi oldalán.

A 224-szeres válogatott, címeres mezben összesen 123 gólt szerző klasszis 2010-ben mutatkozott be a nemzeti csapatban, azóta pedig négy kontinenstornát, két világbajnokságot és egy olimpiát is nyert az amerikaiakkal. A 34 éves csatár április 19-én bokasérülést szenvedett, de egy egy hónapos kihagyás után visszatért, és a júniusi, Dél-Korea elleni felkészülési mérkőzéseken már pályára lépett – Emma Hayes szövetségi kapitány mégis úgy határozott (elmondása szerint egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznia), hogy a párizsi nyári ötkarikás játékokon nem számol a San Diego Wave FC klubcsapatában futballozó Morgannel.