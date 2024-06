A németországi Európa-bajnokság C csoportját veretlenül nyerte meg Anglia, az országban a szurkolók mégis a saját kedvenceik ellen fordultak a mutatott játék miatt. Az Eb-csoportkör egyik legrosszabb meccsén az angol válogatott 1-0-ra legyőzte Szerbiát, majd Dánia ellen 1-1-es, Szlovénia ellen pedig 0-0-s döntetlent játszott Gareth Southgate szövetségi kapitány csapata. Hasonlóan, kritizálták a drukkerei a belgákat is, akik szintén továbbjutottak. Az angolok legendája, Wayne Rooney szerint a Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola is okolható az eddig mutatott játékért.

Fotó: AFP / Darren Staples

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester City kispadjára 2016 nyarán érkezett Josep Guardiola az elmúlt nyolc évben hat Premier League-et, két FA Kupát, négy angol Ligakupát és két Community Shieldet nyert a csapattal, továbbá a Bajnokok Ligája, az Európai Szuperkupa és a klubvilágbajnokság trófeáját is elhódította. Korábban volt a Barcelona és a Bayern München edzője is, és neki tulajdonítják az úgynevezett tiki-taka taktika elterjedését, ami a sokpasszos, helyezkedős, precíz játékot jelenti – ezt használja többek között az angol válogatott is, ezért utalt Guardiolára a 120-szoros válogatott Wayne Rooney is.

„A csapatok fókuszában a gólszerzés helyett inkább a labdabirtoklás áll. Ez Angliára nagyon is jellemző, de például Belgium és Hollandia is ezt alkalmazza, előbbinél például Jérémy Doku a képességei ellenére nem cselezi be magát a büntetőterületen belülre, hogy aztán onnan lőjön, hanem legfeljebb a tizenhatoson kívülről próbálkozik.

A hangsúlyt ugyanis inkább a helyezkedésre helyezik a csapatok, mert mindenki a tökéletes gólt akarja megszerezni, tiszta gólhelyzetből. Ez pedig Pep hibája, hiszen ő terjesztette el ezt a fajta felfogást"

– mondta a foci-Eb-n a BBC szakértőjeként dolgozó Rooney.

Anglia az Eb nyolcaddöntőjében Szlovákiával csap össze, a mérkőzést vasárnap 18 órától, Gelsenkirchenben rendezik.

