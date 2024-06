A németországi Európa-bajnokság idején Cristiano Ronaldót szurkolók tömkelege várja mindenhol. A portugálok szállása a Marienfelden található Hotel-Residence Klosterpforte szállodában van, ahol az alkalmazottaknak egy perc nyugtuk sem lehet, hiszen itt is Ronaldo közelébe akarnak férni a szurkolók.

Többen is megpróbáltak már átmászni a portugálok csapatbázisának kerítésén, egy drukkernek pedig a keze sérült meg, amikor jegy nélkül akart bejutni a nemzeti csapat egyik nyilvános edzésére.

Cristiano Ronaldót a pályán és azon kívül is zaklatták már a rajongók

Fotó: NurPhoto via AFP/Foto Olimpik/NurPhoto

Az UEFA egy több száz méter hosszú kerítést emelt a Marienfeld negyedben, amelyről részben leszakadt a ráhúzott ponyva, a szurkolók pedig a lyukakon keresztül kémkedtek Ronaldóék után. Többen is keskeny korlátokra, villanyoszlopokra másztak fel, hogy belássanak a szálloda területére.

Az UEFA a portugálok mérkőzéseinek helyszínén, Lipcsében és Dortmundban is meghozta a szükséges intézkedéseket, hogy kordában tartsa a drukkereket.

Márciusban - amikor a portugál válogatott Ljubljanában lépett pályára felkészülési meccsen Szlovénia ellen - úgy tévesztették meg a szurkolókat, hogy azt az információt adták nekik, miszerint a csapat még aznap este távozik a helyszínről. Persze hajnali egy órakor Ronaldo még a Grand Plaza Hotel halljában ült, közvetlenül az utcára néző ablak mellett.

A portugál válogatott Törökország elleni meccsén sem bírtak magukkal a szurkolók, először egy kisfiú futott be a pályára és szelfizett Ronaldóval, majd a meccs végéhez érve szinte ötpercenként jutottak be drukkerek a pályára, és a lefújás után is akadt még dolguk a biztonságiaknak.

