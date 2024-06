A Real Madrid parádés idényt zárt, a La Liga mellé a Bajnokok Ligáját is megnyerte, a legrangosabb európai kupasorozatot már 15. alkalommal hódította el fennállása során. A BL-menetelésben a spanyol gigász német válogatott hátvédje, Antonio Rüdiger is fontos szerepet játszott, a 31 éves sztár 12 meccsen lépett pályára, kimagasló védőmunkája mellett két gólpasszt is kiosztott a sorozatban.

Fotó: AFP (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Rüdiger méregdrága karórája

A Borussia Dortmund elleni győzelem után Rüdiger rengeteg alkalommal pózolt a BL-trófeával, és a közösségi oldalára is feltöltött néhány fotót az ünneplésről. Az interneten a sasszemű megfigyelők észrevették, hogy a német védő az egyik képen

egy igazán különleges karórát viselt, amelyről megdöbbentő dolog derült ki, ugyanis az ékszer 30-szor többet ér, mint a Bajnokok Ligája-serleg.

Az 1,4 millió fontot (több mint 600 millió forint) érő karóra egy limitált kiadású Patek Philippe Nautilus, amelyből mindössze 170 darab készült. A különleges típust eleinte 45 ezer fontos bevezető áron adta ki a cég, azonban a termék ritkasága miatt végül alaposan felemelkedett az értéke. Összehasonlításképpen érdekesség, hogy a BL-trófea mintegy 43 ezer fontot ér, ami nagyjából 20 millió forintnak felel meg.

Nem Rüdiger az egyetlen sztársportoló, akinek ilyen különleges karórája van, ugyanis az amerikai kosárlegenda, LeBron James is ugyanezt a típust viselte a karján nemrég a 24 órás Le Mans-i versenyen.

