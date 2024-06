Ondrej Duda fejesével a szlovákok vezetek

Fotó: ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Nem vezettek sokáig a szlovákok, hiszen hosszas, videobírós segédlettel a románok kaptak egy tizenegyest. Hancko találta el Hagit elsőre a tizenhatos vonalán kívül, a játékvezető elsőre csak szabadrúgást ítélt, majd a VAR szerint a vonal fölött is, így tizenegyest kaptak a románok, amit Razvan Marin bombázott a kapuba.

A második félidőben is lendületesen kezdtek a csapatok, itt is, ott is voltak kisebb lehetőségek, a szlovákok kerültek közelebb ahhoz, hogy újra vezessenek, de Nita védeni tudta Haraslin kiszorított helyzetből leadott lövését.

Nem sokkal később két nagy román helyet következett, de Razvan Marin lövésé Dubravka védte, majd Dragus lőtt centikkel a kapu fölé, majd a túloldalon is nagy helyzet maradt ki, Strelec lövését véste Nita, majd a 65. percben Haraslin teker tkevéssel a kapu mellé, miközben leszakadta az ég, hatalmas eső zúdult Frankfurtra.

A folytatásan szépen lassan elfogyott a lendület a csapatokból, ami nem is csoda, hiszen ezzel az 1-1-es döntetlennel mindkét csapat továbbjutott.

A csoport másik meccsen a belgák 0-0-s döntetlent játszottak az ukránokkal, így Románia, Belgium, Szlovákia, Ukrajna sorrendben mentek tovább a csapatok, az ukránok kiestek.

A csoportgyőztes románok ellenfelét még nem ismerjük, a belgák a franciákkal találkoznak majd a nyolcaddöntőben.