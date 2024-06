Ronaldo megint hisztizhet: így jöhet össze a magyar-portugál nyolcaddöntő

Nézzük akkor először a tényeket:

a magyar labdarúgó-válogatott az A-csoport 3. helyén végzett 3 ponttal. A gólkülönbsége negatív: 2-5, azaz mínusz 3.

Most még csak reménykedhetünk a magyar válogatott továbbjutásában

Fotó: Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet / Magyar Nemzet/Magyar Nemzet

Mielőtt belemennénk a számolgatásba és a részletekbe, érdemes felidézni az 1986-os mexikói vb-t, amelyen szintén 24 csapat indult és amelyen pontosan olyan volt a lebonyolítás, mint a mostani Eb-n.

Ott az uruguayi csapat 2 ponttal (akkor még 2 pont járt a győzelemért) és 2-7-es gólkülönbséggel jutott tovább. Tehát az a helyzet, amiben most a magyar csapat van, egyáltalán nem lehetetlen - már ami a továbbjutást illeti.

Térjünk akkor most vissza Németországba és az Eb-re. Itt a hat csoportgyőztes és a hat csoportmásodik biztosan jut be a legjobb 16 közé és velük tart a hat csoport 4 legjobb harmadik helyezettje. Mivel e cikk írásakor még csak az A-csoport küzdelmei értek véget, a magyar csapat számára most több napon át tartó, idegőrlő várakozás veszi kezdetét. Igaz, már hétfőn este is sokkal okosabbak lehetünk.

Nagy Zsolt is szeretne még legalább egy meccset játszani

Fotó: Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet / Magyar Nemzet/Magyar Nemzet

Zárnak a csoportok

A hétfői napon a B csoport küzdelmei fejeződnek be. Nézzük akkor ennek a csoportnak az állását:

B csoport: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Olaszország 3 (2-2), 3. Albánia 1 (3-4), 4. Horvátország 1 (2-5).

A B-csoport utolsó fordulójában a párosítás: Albánia-Spanyolország és Horvátország-Olaszország. Ha a spanyolok megverik Albániát (papírforma) és az olaszok a horvátokat, akkor Albániának és a horvátoknak 1-1 pontjuk marad. Ez a magyar csapat számára a legjobb forgatókönyv lenne. A horvát-olasz meccs döntetlenje sem lenne rossz, mert ebben az esetben a horvátok 2 ponttal mögénk szorlnak. Ha azonban Luka Modricék legyőzik az olaszokat, akár csak 1 góllal, az már nekünk nem kedvez, mert ebben az esetben a 3 pontos horvátok gókülönbsége biztosn jobb lesz. (Az albánok spanyolok elleni győzelmét nem tartjuk reálisnak.)

Kedden a C és a D-csoport zár.

C csoport: 1. Anglia 4 pont, 2. Dánia 2 (2-2), 2. Szlovénia 2 (2-2), 4. Szerbia 1 (1-2).

1. Anglia 4 pont, 2. Dánia 2 (2-2), 2. Szlovénia 2 (2-2), 4. Szerbia 1 (1-2). D csoport: 1. Hollandia 4 pont, 2. Franciaország 4, 3. Ausztria 3 (3-2), 4. Lengyelország 0.

A keddi párosítás: Dánia-Szerbia és Szlovénia-Anglia (C), Franciaország-Lengyelország és Hollandia-Ausztria (D)