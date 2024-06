A németországi Európa-bajnokságon veretlenül nyerte meg a csoportját Anglia, de a szurkolók közül sokan mégis a kedvenceik ellen fordultak a mutatott játék miatt – Wayne Rooney szerint Pep Guardiola is okolható ezért. Gareth Southgate szövetségi kapitány csapata egy győzelemmel és két döntetlennel jutott be az Eb nyolcaddöntőjébe. A találkozó előtt az angol médiában és a közösségi oldalakon rengeteg olyan videó jelent meg, amelyben Southgate a saját játékosait szidja, ám azóta kiderült, ez nem a valóság.

Gareth Southgate ellen fordultak az angol válogatott szurkolói, majd a mesterséges intelligenciának köszönhetően is a középpontba került a szövetségi kapitány

Fotó: AFP

Gareth Southgate szidta az angol válogatott focistákat, de ez csak a mesterséges intelligencia műve

Mint kiderült, az Európa-bajnokság ideje alatt a mesterséges intelligencia hamis interjúkat generált az angol szövetségi kapitánnyal, az ezekről készült felvételeket pedig emberek milliói nézték meg a közösségi médiában. A videókon az látszik, ahogy Southgate becsmérlő megjegyzéseket tesz az Eb-keret játékosaira, és olyanokra, akik nem utaztak el Németországba. Köztük van Phil Foden, Jordan Henderson, Jack Grealish és Marcus Rashford is – a videók mindegyike úgy készült, mintha Southgate sajtótájékoztatót tartana, de a mesterséges intelligencia mozgatja a száját és formázza a szavait. Több felvételen Southgate műhangja bocsánatot kér a szurkolóktól a csapat és egyes játékosok teljesítményéért, és kritizálja is a focistáit.

A BBC több angol szurkolót is megkérdezett, és a többség el is hitte a látottakat, míg mások viccesnek (jellegzetes brit humornak) találták a felvételeket. Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) viszont sértőnek nevezte a történteket.

„Mint minden káros tartalom esetében, ezúttal is lépéseket teszünk a sértő videók eltávolítására. Gareth és mindenki más a csapatnál eközben a vasárnapi meccsre koncentrál" – közölte az FA.

Az Eb nyolcaddöntőjében Anglia vasárnap 18 órától Szlovákia ellen, Gelsenkirchenben lép pályára.

