A svájci csapat erősségei – rájuk kell figyelnie a magyar válogatottnak

Kapusposzton az elmúlt években-évtizedekben is rendkívül jól álltak a svájciak, és ez most sincsen másként: az exlipcsei Yvon Mvogo és a Bajnokok Ligája-döntőjében is védő dortmundi Gregor Kobel is a kispadra szorul, ugyanis Yann Sommer élete egyik legjobb formájában véd. A 35 éves kapus kiemelkedő idényt futott az olasz bajnokságot fölényesen megnyerő Internazionale játékosaként, rendkívül kevés gólt kapott a Serie A-ban, és már 89-szeres válogatottnak mondhatja magát.

Yann Sommer idén olasz bajnokságot nyert az Interrel

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia/NurPhoto

A svájci védelemből mindenképpen ki kell emelni a Manchester City játékosát, Manuel Akanjit, aki tavaly triplázott az angol klubbal, idén pedig Premier League-trófeához segítette a csapatát. A 28 éves hátvéd a svájciak legértékesebb játékosa, a Transfermarkt június eleji adatai alapján 45 millió euró a piaci értéke – mellette Kobel az egyetlen, aki 25 millió eurónál többet ér. Akanji értéke jócskán elmarad Szoboszlai Dominikétól, ám míg

a magyar válogatottban "csak" négy játékosnak legalább 10 millió az értéke, addig a svájciaknál tíz ilyen is van, így jóval kiegyensúlyozottabb a csapatuk ilyen téren.

Akanji mellett a védelem alapemberei közé a rutinos Fabian Schär és a Borussia Mönchengladbachot erősítő Nico Elvedi tartoznak.

Bal oldalon a 115-szörös válogatott Ricardo Rodríguez be van betonozva, a Torino játékosa pályafutása során korábban az AC Milanban, a Wolfsburgban és a PSV Eindhovenben is szerepelt. A svájci középpálya legértékesebb tagja a sérüléssel bajlódó Denis Zakaria, de nála is fontosabb szerep várhat a Bayer Leverkusent történelmi szezonhoz segítő csapatkapitányra, Granit Xhakára, aki nélkül szinte elképzelhetetlen a svájci válogatott. A legutóbb Bolognában kölcsönben szereplő Remo Freuler és az Augsburgban játszó Ruben Vargas is alapembere a csapatnak, míg az egyik legismertebb játékos, Xherdan Shaqirire leginkább csereként várhat majd jelentős szerep a meccsek hajrájában.