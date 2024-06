Elképesztő nyeremények, szenzációs lehetőségek - a magyar válogatott Eb-szereplése lázba hozta a sportfogadókat

A németországi labdarúgó Európa-bajnokság körül óriási az érdeklődés Magyarországon, amely természetesen annak is köszönhető, hogy a magyar válogatott magabiztosan kijutott a kontinenstornára. Szoboszlai Dominikék miatt a sportfogadók is rendkívül aktívak voltak, a Szerencsejáték Zrt. Odds Központ vezetője, Horváth Zoltán nem mindennapi eredményekről számolt be a pénteki sajtóeseményen.

A magyar válogatott Eb-szereplése miatt rendkívül aktívak voltak a sportfogadók

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Eb-lázban égnek a magyar sportfogadók

"Ilyenkor még mindenki, a családanyák is foglalkoznak valamilyen szinten a focival. Ilyenkor még az is játszik, aki alapvetően nem szokott. A tavaly októberben megújult Tippmixpro miatt sokkal izgalmasabbak most a fogadási lehetőségek, mint eddig. A foci a legnépszerűbb sportág, a fogadások 50 százaléka futballmeccsekre érkezik, a világbajnokságokon és az Európa-bajnokságokon pedig kiemelt aktivitást tapasztalunk" - mondta Horváth Zoltán.

"Nálunk már különböző statisztikai mutatókra lehet fogadni, nem csak az adott meccs végkimenetelére. Kapura lövések, szögletek, sárga lapok száma, a lehetőségek szinte végtelenek.

Megfigyeltük, hogy a fiatalabb korosztály az egyéni teljesítménymutatókra szeret fogadni, ők inkább focistákat követnek, mintsem csapatokat. Mbappé, Bellingham vagy éppen Ronaldo teljesítménye érdekli őket

- mondta a Szerencsejáték Zrt. Odds Központ vezetője, aki a magyar válogatottat érintő fogadási lehetőségekre és szokásokra is kitért.

Kylian Mbappé a sportfogadók körében is nagyon népszerű

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by FRISO GENTSCH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Elképesztő érdeklődés és aktivitás a magyar válogatott meccseinél

"Speciálisan a magyar játékosok teljesítményére vonatkozó fogadási lehetőségek is vannak, melyeket mi dolgoztunk ki. 'Melyik magyar játékos lő több gólt? Szoboszlai mikor szerez gólt és mennyit?' Ilyen típusú alternatívákat alakítottunk ki, ezekre is lehet fogadni nálunk. Most nyáron a bevételeink nagy része az Eb-meccsekre koncentrálódik, hiszen nincsenek jelenleg bajnokságok.

A lista élén természetesen a magyar meccsek állnak, ezen a nyáron már most olyan eredményeink vannak, amelyek legalább 2 évig rekordok lesznek

- mondta Horváth Zoltán, majd a csoportkör után búcsúzó magyar válogatott három mérkőzésére is kitért.