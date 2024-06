A szombat este alig kezdődött el a klubfutball legfontosabb meccse, az 1. percben már meg is kellett szakítani a találkozót, hiszen egy szurkoló sétált be a pályára. Az illető pár szelfit is készített, ugyanis senki nem zavarta le játéktérről.

A mérkőzés elején több szurkoló is berohant a pályára

Fotó: AFP/Ben Stansall

A teszetosza rendezők láttán még több szurkoló ment a pályára, összesen hárman vagy négyen is, akiket szép lassan levittek a pályáról, majd folytatódhatott a meccs.

A Scotland Yard vasárnap hajnali tájékoztatása szerint öt ember is berohant a pályára, többek pedig a stadion környékén akartak áthatolni a biztonsági kordonokon és jegy nélkül próbáltak bejutni a meccsre.

A találkozó után Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán szúrt a BL-döntő szervezőinek azzal, hogy mindenkit biztosított arról, hogy a két év múlva esedékes budapesti BL-döntőn nem lesznek majd ilyen közjátékok.

„Két év múlva találkozunk Budapesten - ahol a szervezés és a biztonsági szolgálat is méltó lesz az alkalomhoz…” - írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

Május 22-én lett hivatalos, hogy a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét.

Magyarország története során először adhat otthont az európai klubfutball legrangosabb mérkőzésének, amelyre eddig 15 ország 28 városának 32 stadionjában került sor.

A 2019-ben átadott Puskás Arénában ez lesz a harmadik európai kupadöntő a 2020-as Szuperkupáért kiírt mérkőzés és az Európa-liga tavalyi döntője után.