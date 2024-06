Most pedig már az Európa-bajnokságon mutatkozhat be, amennyiben Francesco Calzona is úgy gondolja. Ha így lesz, akkor nem lesz könnyű dolga, ugyanis olyan sztárokat kellene megállítania, mint Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Jeremy Doku, Johan Bakayokon és Lois Openda.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.