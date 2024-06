Magyarországon alig-alig gyűjtött valaki focis kártyákat bő tíz évvel ezelőtt, de azóta nem csak nálunk és Európában, de Kínában is hatalmas előrelépés történt: Farkasházy Benedek elárulta, hogy noha becslése szerint mostanra világszerte 300-600 millió forint értékben vásároltak fel gyűjteményi és befektetési céllal Szoboszlai-kártyákat, de

a mai napig egy kínai férfinak van a legnagyobb kártyagyűjteménye (készlete) Szoboszlairól.

A 2024-es foci-Eb egyik hivatalos gyűjtőalbuma

Fotó: Miriam Schmidt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A sportkártyagyűjtés tehát a világ egyik legnépszerűbb hobbija, amely eredményeképpen az albumok otthon ékesítik a könyvespolcot, vagy éppen megfelelő háttértudással és szerencsével, befektetésként gyarapítják az emberek pénzét. Farkasházy Benedek azt tanácsolja, hogy aki szeretne maga is gyűjtővé válni, az számoljon vele, hogy a ritka és keresett kártyák nem feltétlenül szerezhetők meg olcsón, viszont akár ezer vagy pár ezer forintért is szert lehet tenni csodaszép darabokra szinte bármely játékosról. Aki most szállna be, az ne sajnálja rá az időt, megfelelően járjon utána az információknak és építsen ki kapcsolatokat, hogy ne lehessen átverés áldozata. Manapság csak Magyarországon több tucat csoport létezik (elsősorban a Facebookon), ahol emberek ezrei próbálnak különböző tematikájú sportkártyákra licitálni, azokat megvenni, vagy éppen egymással kicserélni – sok mindent el lehet lesni tőlük. Emellett több, erre szakosodott üzlet is létezik (akár online, akár offline), és Budapesten és vidéken is rendszeresen tartanak börzéket több száz érdeklődővel, ahol kifejezetten sportkártyákkal is lehet foglalkozni. Az azonban már most biztosra vehető, hogy a magyar fociválogatott sikeres Eb-szereplése esetén a hazai focis kártya-gyűjtők és -kereskedők száma sosem látott magasságba emelkedik – hogy a fizikai sportkártyának továbbra is legyen helye a mára sok tekintetben teljesen digitálissá vált világban.

