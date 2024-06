Elképesztő: már Amerikában is Szoboszlairól beszélnek

Óriási a teher, ami a vállát nyomja

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Sok mindent megírtunk már a Svájc elleni 3-1-es vereségről, de azért érdemes eltűnődni az amerikaiak véleményén.

Épeszű ember tényleg nem varrhatja Szoboszlai nyakába ezt a kudarcot.

Az igaz, hogy nem ez volt élete meccse, de a válogatottnak sem. 23 évesen egyszerűen nem lehet elvárni tőle, hogy mindent egyedül oldjon meg, hogy ha a csapatnak nem megy, akkor ő rántsa ki a gödörből a többieket. Szoboszlai Svájc ellen is fogcsikorgatva küzdött, Varga Barnabásnak gólpasszt adott (és még volt két passza, amiből gól lehetett volna), 1-2-nél űzte-hajtotta a csapatot és nála jobban senki sem akart győzni vagy pontot szerezni.

A németek elleni meccs teljesen más lesz. Neki is, meg a csapatnak is.

A továbbjutás miatt pontszerzési kényszerben játszó magyar csapatot kell majd Stuttgartban a gyepre vezetnie. Szerdán egészen biztosan ez lesz a nap mérkőzése és a németek tuti, hogy nem felejtenek. Nem felejtik el azt, hogy a magyarok a Nemzetek Ligájában 2022-ben oda-vissza megverték őket, nem feledik azt, hogy 2021-ben majdnem kiejtettük őket Münchenben az előző Európa-bajnokságon. A lelátón ott lesz a futballvilág színe-java,

menedzserek és elnökök, sportvezetők és a futballvilág legbefolyásosabb emberei.

Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy Szoboszlainak - válogatott szinten - ilyen meccse nem volt még, de ez igaz lehet a Stuttgartban fellépő összes magyar focistára.

Nem Svájc ellen játszotta élete meccsét, de a németek ellen az egész világ rá figyel majd

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

"Mit mondott nektek Szoboszlai a Svájc elleni meccs előtt?" - tette fel a kérdést a The Athletic újságírója Bolla Bendegúznak a Svájc elleni meccset követően? "Minden normális volt a meccs előtt" – mondta a jobbhátvéd a mérkőzés után.

Beszédet mondott, megpróbált nyomást gyakorolni ránk.

Mit fog mondani a német meccs előtt? Mi lehet a rituálé, lesz-e valami különleges mondata, amellyel csatába küldi a mieinket? Nem tudjuk. Az biztos, hogy a Svájc elleni mérkőzést megelőző hazai várakozás sem fog csökkenni szerda este. Szoboszlainak sok olyan dologgal kell megküzdenie, amellyel más magyar sportolónak aligha.

A "csapból is folyó" magyar focista, aki reklámokban szerepel, akiről gyorsétteremben menüt neveznek el, akinek mozdulatait a világon milliók figyelik.

Szerencsére azt még senki sem találta ki, hogy önéletrajzi könyvet jelentessenek meg róla - aki most nevet, annak figyelmébe ajánlom, hogy a norvég Martin Ødegaard még 20 éves sem volt, amikor már olvasható volt az önéletrajzi regénye. Őt pontosan ugyanolyan csodagyereknek kiáltották ki, mint mi Szoboszlait - nézzük meg, ki hol tart most. Norvégia és Ødegaard is tévén nézheti azt a német-magyar meccset, amelyet most az egész ország lélegzetvisszafojtva vár.