Howard Webb vezetésével a Profi Játékvezetők Hivatalos Testülete forradalmi újításra készül a Premier League-ben

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Premier League részvényesei hatalmas összegeket fektettek be az új rendszerbe, a klubok pedig áprilisban egyhangúlag megszavazták a félautomata lestechnológia (SAOT) bevezetését, amit a hírek szerint a 2024/2025-ös idényben vezetnek be. Azonban a liga közleménye szerint az idénykezdetkor még nem lesz kész a technológia, így várhatóan az őszi nemzetközi szünet után vezetik be. A liga azt reméli, hogy technológiával gyorsabban és következetesebben tudják majd elhelyezni a virtuális lesvonalakat. Ezt egyébként már a katari vb-n is alkalmazták, sőt többek között a Serie A-ban és a Bajnokok Ligájában is bevezették. A rendszer lényege, hogy leshelyzetnél nagyjából 3-4 másodpercen belül jelez a videóbírót működtető játékvezetőnek, akinek ezután már csak azt kell eldöntenie, hogy a lesen lévő futballista befolyásolta-e a játékot, vagy sem. Mivel a technológia segítségével tűpontosan kirajzolódik, hogy a támadó előrébb volt-e, mint a védekező csapat focistája, így szinte nincs lehetőség a hibázásra.

A félautomata videóbírós rendszer a mesterséges intelligencia alkalmazásával segít a játékvezetőknek a leshelyzetek megítélésében

Fotó: Twitter

Bár több mint egymillió fontért létrehoztak Angliában egy VAR-központot, a pénz önmagában nem lenne ok arra, hogy a videóbíró maradhasson. Viszont a játékvezetői testületnél úgy vélik, a központ hosszú távú hasznot hoz – különösen az új technológia érkezésével. Vagyis egészen biztos, hogy a Premier League-ben nem fogják eltörölni a VAR-t.

Ha az angol labdarúgó-bajnokság elmúlt szezonjának kétes ítéleteiből megnézünk egy pro-kontra listát, akkor látható, hogy a Wolverhamptonnak 15-ször kedvezett a videóbíró, 32 alkalommal viszont nem. Az idén a bajnoki címért harcoló Arsenal szenvedett még a legtöbbet a rossz döntések miatt, de összegében csupán négy csapatnak van negatív mérlege a VAR-ítéletek alapján. Némiképp ez is magyarázza, hogy az összes klub közül miért éppen a Wolverhampton kezdeményezte a videóbíró eltörlését.