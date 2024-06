Varga Barnabás: Fel tudjuk venni a versenyt a németekkel

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a 17. férfi labdarúgó Európa-bajnokságról, Németországból.

„Nem kezdtük jól a meccset, sok teret hagytunk nekik.

Az első félidő nem igazán működött, a második félidőben rendeztük a sorokat, az már jobban nézett ki és végül egy ki-ki meccs lett belőle”

– mondta a Fradi csatára a vegyeszónában, akinek a gólja mellett korábban is volt egy hatalmas lehetősége fejjel.

Barnabas Varga fejelte a magyar csapat gólját

Fotó: AFP/Javier Soriano

„Örültem volna, ha már az is bemegy. Nem sokon múlott. A szépítés után fölényben voltunk, akár egyenlíthettünk volna is. Remélem, hogy a következő két meccsen jobban fogunk kezdeni” – folytatta Varga, akit a svájciak időhúzásáról is kérdeztek, de azt mondta, hogy ez benne van a futballban, a játékvezető ezért is hosszabbított a meccs végén öt percet.

„Következő meccsen talán a bemelegítésre kell jobban figyelni, fejben is jobban ott kell lennünk.

Nincs okunk az aggodalomra, mert az utóbbi meccseken már megmutattuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt a németekkel”

– tette hozzá a magyar válogatott támadó, aki úgy érzi, hogy a csapat második félidei teljesítménye magabiztosságot adhat.

A magyar válogatott jövő szerdán Stuttgartban folytatja az Eb-szereplését a házigazda németekkel, június 23-án pedig a skótokkal találkozik a csoportkörben.