Gusztustalanul reagáltak román kommentelők Varga Barnabás drámai sérülésére

Varga Barnabás a skótok elleni 1-0-s győzelem során szenvedett rémisztő sérülést, amikor a skótok kapusával Angus Gunn-nal ütközött. A Fradi csatára félelmetes helyzetben került a földre, ahol megmozdulni is alig tudott. Vargát hosszú ideig ápolták a pályán, hordágy, mentő is érkezett, a történéseket pedig eltakarták a nézők elől, így nagyon rossz dologra számított mindenki. Később kiderült, hogy a 29 éves támadó arcában több csont is eltört, emellet agyrázkódást is szenvedett, így minden bizonnyal műteni kell.

Itt már nem továbbjutás, hanem Varga Barnabás egészsége lett a legfontosabb

Fotó: AFP/Damien Meyer

Botrányos és felháborító román kommentek

A románok közül az interneten rengetegen tettek megjegyzéseket tettek Varga sérülése kapcsán, ezek közül többen is botrányos és felháborító hozzászólásokat írtak. A Mandiner összegyűjtötte a legaljasabb kommenteket:

"Biztos hallotta, hogy nem a magyarok voltak az elsők Németországban és elájult".

"Egy megvan!"

"Fájt?"

"Orosz taktikája van a magyaroknak!"

Mindemelett normális hangvételű és sportszerű kommentek is érkeztek, voltak, akik alaposan leteremtették a gúnyolódó hozzászólókat.

Egészséget kívánok a magyar játékosnak, ilyen helyzetekben minden rivalizálást el kell felejteni. Szégyellje magát aki viccelődik és nevet! Egy ember életéről van szó!

Mennyire hiányzik az empátia azokból, akit élvezik, ami ezzel a fiatalemberrel történt? Ha a bátyád, sógorod, gyereked lenne, akkor is így reagálnál?" - írta egy józan hozzászóló.

