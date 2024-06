Itt vannak a legújabb hírek a tragikusan megsérült Varga Barnabásról

A Nemzeti Sport aztán a játékos szüleire hivatkozva megírta, hogy Varga Barnabás hétfőn délelőtt már át is esett a műtéti beavatkozáson.

„Feleségemmel együtt idehaza várjuk a híreket, amelyeket Barni kedvese küld számunkra.

A műtétet végrehajtották,

Barni kedvese ha kell, percenként ad tájékoztatást gyermekünk állapotáról. Egyelőre nem tudható, mikor engedik ki a stuttgarti kórházból, és az sem, hogy mennyi kihagyás vár rá. Nem titok, nehéz perceket élt át a család a televízió képernyője előtt, ám mára már nyugodtabbak lehetünk” - mondta Varga András, a 29 éves labdarúgó Szentpéterfán élő édesapja.

Varga Barnabás hatalmas ütést kapott a skót kapustól

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Hétfőn az MLSZ a hivatalos közösségi oldalán számolt be róla, hogy Varga sikeres műtéten esett át, és legkorábban szerdán engedhetik ki a kórházból.

A @KlinikumStutt-ban sikeres műtéten esett át Varga Barnabás hétfő délután. A intézmény arcsérülésekre szakosodott orvosainak tájékoztatása szerint a beavatkozás komplikációmentes volt, így a @Fradi_HU támadója szerdán már el is hagyhatja a kórházat. #csakegyutt #magyarok pic.twitter.com/Fm34I5co8M — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 24, 2024

Később az is kiderült, hogy Varga Barnabás barátnője, Laura is a stadionban volt, és élőben kellett átélnie a rendkívül drámai jeleneteket, később a kórházból posztolt fotót, miután a kedvese átesett a műtéten. Közben a csapattársak, klubtársak és Marco Rossi is üzenetben kívánt jobbulást a sérült focistának, de a rivális klub, az Újpest is reagált.

Mindent elmond Barni jelleméről, hozzáállásáról, hogy vasárnap este még abban a hitben volt, majd maszkban futballozik, ha továbbjut a csapat – a műtét híre azonban alaposan letörte - írta a VAOL. A lap Varga szülőfalujában, Szentpéterfán járt, ahol Gaál Gyula elmondta, Varga Barnabás feláldozta a testi épségét a magyar válogatott Skócia elleni győzelméért, valamint a továbbjutásért.