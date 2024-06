Varga Barnabásért is harcolt a skótok elleni csodagyőzelemmel végződő Eb-meccsen a válogatott

„Próbáltuk pozitívan felfogni a dolgot, hogy van most még valaki, aki miatt ezt meg kell csinálni. Barni is úgy ment bele az ütközésbe, hogy segítse a csapatot. Onnantól kezdve mi is úgy mentünk bele mindenbe, hogy segítsük őt. Az utolsó húsz perc már ki-ki meccs volt. Azon múlt, hogy kinek lesz a végén egy kis szerencséje, és ki akarja majd jobban” – tette hozzá Szoboszlai Dominik, aki hangsúlyozta, hogy a válogatott mindent megtett a sikerért, innentől kezdve már csak bízni lehet a szerencsében a továbbjutást illetően.

Szalai Attila a németek elleni meccsen nem kapott lehetőséget, a skótok elleni találkozón viszont csereként pályára küldte őt Marco Rossi szövetségi kapitány.

Leírhatatlan, ami történt. A skót csapat a végsőkig harcolt, ahogy vártuk. Örülök, hogy sikerült a végén magyar szívvel megtenni ezt a lépést a győzelemhez”

– mondta a vegyeszónában a 26 éves védő, aki kiemelte, hogy ezt a meccset a horrorsérülést szenvedő Varga Barnabásért nyerték meg.

Schäfer András és Szalai Attila ünneplés közben

Fotó: Anadolu via AFP

„Nagy volt bennünk az ijedtség Barni miatt, de innen is jobbulást szeretnék kívánni neki. A körülményekhez képest jobban van. Betört az arccsontja, amit meg kell műteni, de a körülményekhez képest jobban van.

Egy ilyen eset minden csapatot megviselne, de próbáltunk még jobban küzdeni érte is. Extra erőket mozgósítottunk. Varga Barna igazi harcosként tette a dolgát, olyan szituációkba is belement, hogy a testi épségét kellett kockáztatnia a sikerért.

Azon voltunk, hogy érte is megszerezzük a győzelmet. Most a következő napokban szurkolunk minden csapatnak, akinek kell, meg imádkozunk is picit a továbbjutásért” – tette hozzá a 46-szoros válogatott focista.

A 24 éves Dárdai Márton márciusban debütált a válogatottban, de máris egy életre szóló élménnyel gazdagodott.

„Elmondhatatlan érzés. Fantasztikus, hogy meg tudtuk szerezni a győzelmet, de az a legfontosabb, hogy Barni jobban van. Mindenki sokkot kapott, kértük a segítséget kívülről, de nagyon lassan jöttek” – mondta a vegyeszónában Dárdai, aki az esetleges továbbjutással, még nem kezdett el foglalkozni.