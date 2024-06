Mint arról korábban beszámoltunk, a korábbi angol klasszis, Wayne Rooney Szombathelyen tölti a hétvégét, mivel a fia, Klay is részt vesz csapatával, a Manchester United U11-es együttesével a IV. Király Ferenc nemzetközi utánpótlás labdarúgó emléktornán - számolt róla a Vaol. A szombati csoportmeccsek után a büszke apuka vasárnap is a helyszínen tekintette a fia csapatának Hertha BSC elleni mérkőzését. Mióta az angol legenda felbukkant a magyar városban, már rengeteg autogramot kiosztott és számos közös kép is készült vele. Rooney szombathelyi meccsnézéséről készült fotóösszeállítást itt nézeti meg.

Wayne Rooney Szombatlyen szurkolt a fiának

Fotó: Unger Tamás

A most 38 éves egykori kiváló futballista a Manchester United valaha volt legjobb labdarúgói közé sorolható, 253 góljával ugyanis a klub történetének legeredményesebb játékosa. Az angol válogatottban 120 mérkőzésen 53 gólt szerzett. Klubszinten az Evertonban, a Manchester Unitedben, a DC Unitedben és a Derby Countyban is futballozott. A United játékosaként többek között ötször nyerte meg a Premier League-et, emellett FA-kupát, angol ligakupát, Bajnokok Ligáját, Európa-ligát és klubvilágbajnokságot is nyert. A 2021-es visszavonulása után edzőként folytatta karrierjét, de eddig még nem aratott átütő sikert, ugyanis három év alatt három csapatnál (Derby County, D.C. United, Birmingham City) is megbukott. Májusban az angol másodosztályban szereplő Plymouth Argyle vezetőedzője lett.