"Basti fantasztik" Berlinben varázsolt

"Basti nagyon fiatalon került a Herthához. Már akkor láttuk, hogy hihetetlen nagy tehetség és emberileg is fantasztikus volt." - emlékezett vissza a kezdetekre Király Gábor Deisler kapcsán. "Németország David Beckham"-je pedig olyan lehetőség kapujába érkezett, amiről minden focista álmodik. Egy top bajnokságban pályára lépni, mellette pedig nemzetközi szinten, a Bajnokok Ligájában is megmutatnia magát, kell ennél több?

Deisler élt is a lehetőséggel, a Bundesligában 20 mérkőzésen három gólpasszt és két találatot is jegyzett és a BL-ben is hozzájárult egy gólhoz. Mellette zsenge kora ellenére is beilleszkedett a csapatba, egyik legjobb barátja az akkor a Herthában játszó amerikai Tonny Sanneh volt. A szabadidejük nagy részében együtt mozgó játékosok munkamoráljára sem lehetett panasz, ezzel kapcsolatban visszaadjuk a szót Király Gábornak:

Emlékszem egyszer Tonny Sannehhel együtt lekéste a csapat gépét, amikor egy idegenbeli mérkőzésre utaztunk. Elmentek ketten meginni egy üdítőt és egész egyszerűen nem értek vissza a felszállásra. Már a levegőben voltunk, amikor feltűnt, van két üres hely és akkor tettük fel a kérdést, hogy Basti és Sanneh vajon merre vannak. Persze aztán a következő géppel jöttek utánunk és estére már a szálláson voltak és az edzést sem hagyták ki."

Sebastian Deisler ugyan nem lett megváltó a Herthában, de hamar megtalálta a helyét a csapatban. (Fotó: BERND THISSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Aztán a 2001/2002-es idényben megérkezett az első komolyabb sérülés, amit kisebb egészségügyi problémák előztek meg. Bastira jellemző volt, hogy még sérülten is mindenképpen focizni akart, annyira élvezte a futballt.

"Hamburgban 4-0-ra nyertünk egy nem létfontosságú meccsen, és hiába állt még kezelés alatt, Basti mindenképpen játszani akart és pályára is lépett. Hihetetlen akarat és alázat volt benne és nagyon szeretett játszani."

- osztotta meg gondolatait Király Gábor a 2001. októberi bajnoki mérkőzésről. Valószínűleg ennek is köze lehet ahhoz, hogy ezután a térde súlyosan megsérült, ami már majd féléves kihagyáshoz vezetett és egy rövid, mindössze két hónapos visszatérés után jött a valódi hidegzuhany, a világbajnokság előtt súlyos porckárosodást állapítottak meg az orvosok Deislernél. Emiatt a régóta várt világbajnoki debütálás nem jött össze és majdnem egy évig nem állhatott a Hertha rendelkezésére, ami nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megviselte a még mindig csak 22 éves focistát. Az egykori berlini magyar válogatott kapus így látta ezt az időszakot: