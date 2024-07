A 29 éves támadó új klubja vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy 2026-ig szerződtette a 25-szörös magyar válogatott csatárt.

Nagyon boldog vagyok, készen állok a munkára és arra, hogy segítsem új csapatomat. Köszönöm a bizalmat, igyekszem meghálálni. Az Európa-bajnokságon hihetetlen tapasztalatokat gyűjtöttem, és azért fogok dolgozni, hogy tovább fejlődjek és a klubbal együtt elérjük a kitűzött céljainkat”

– mondta Ádám Martin.

Ádám Martin a görög bajnokságba igazolt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Hassan Bratic

Ádám Martin a Svájc elleni Eb-mérkőzés után döbbenetes népszerűségre tett szert. A 22-szeres válogatott csatárt nemcsak felfedezte magának az internet népe, de a nemzetközi sajtó is dicsérte a magyar válogatott első Eb-csoportmeccse után. Amikor elkezdődött a kontinenstorna, a magyar csatárnak 29 ezer követője volt az Instagramon, és ez a szám kevesebb mint két hét alatt 64 ezerre nőtt. Ádám ebben a tekintetben a legnagyobb mértékű ugrást mutatta be a magyar játékosok közül, de a teljes Eb-mezőnyét nézve is az élcsoportba tartozott.

A támadó az elmúlt két évben a dél-koreai Ulszan Hyundai játékosaként két bajnoki címet nyert.

Az Aszterasz legutóbb nyolcadik helyen zárta a görög bajnokságot.