Southgate lemondása után az angol sajtóban azonnal megindultak a találgatások a megfelelő utódról. A jelöltek között ott van a német Thomas Tuchel, aki Lőw Zsoltot is vihetné magával másodedzőként. A Newcastle United edzőjét, Eddie Howe-t is esélyesnek tartják a posztra, mellette meg ott van az a Graham Potter, aki több ajánlatot is visszautasított a közelmúltban, mert állítólag az angol kispadra szeretne leülni.

Thomas Tuchel is esélyes az angol kispadra

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Azonban a befutó korántsem biztos, hogy a fent említett hármasból fog kiderülni, ugyanis az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) nyilvános álláshirdetést adott fel a szövetségi kapitányi posztra. A hirdetésben kiemelik, hogy jelenleg rendkívül célzottan keresik a jelölteket a csapat kispadjára.

Hangsúlyozzák, hogy már számos jelöltet találtak, azonban elkötelezettek nyílt toborzási folyamatok mellett, és kíváncsiak olyan személyek véleményére, akik megfelelnek a következő kritériumoknak:

A szerep:

Vezesse és fejlessze az angol válogatottat, úgy hogy meg tudjon nyerni egy nagy tornát, és folyamatosan a világ legjobb csapatai közé legyen.

Biztosítson inspiráló vezetést egy világszínvonalú, multidiszciplináris technikai csapatnak a St. George's Parkban.

Erős kapcsolatok kialakítása és fenntartása olyan klubokkal, amelyek angol képzettségű játékosokat alkalmaznak.

A megfelelő jelölt

UEFA Pro licenccel rendelkezik

Jelentős tapasztalattal rendelkezik az angol labdarúgásban, jó eredményeket ért el a Premier League-ben és/vagy vezető nemzetközi porondon

Kivételes vezető, aki megérti és élvezi a nemzetközi futballkörnyezetet.

Tapasztalt lesz az angol játékosok kiválasztásában, menedzselésében és fejlesztésében.

Rendkívül ellenálló és rugalmas egy nagy horderejű szerepkörben, folyamatos nyilvános ellenőrzés mellett.

Erőteljes, pozitív csapatkultúrát és környezetet teremt.

Erős értékekkel és feddhetetlenséggel rendelkezik. Megérti és felvállalja az angol válogatott szövetségi kapitányságával járó nemzetet inspiráló szerepét.

Az értékeink

Magasra tenni a lécet

Érjük el együtt

Értékeld a különbözőséget

A szövetség hirdetésében ez után kiemelik, hogy jelentkezni a careeers@thefa.com e-mail címen lehet, és mindenki választ fog kapni, aki megfelel a feltételeknek.