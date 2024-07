Gareth Southgate közel nyolc éven át dolgozott az angol válogatott szövetségi kapitányaként, amelyet 102 mérkőzésen irányított. Az 53 éves szakember a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is döntőig vezette az angol nemzeti együttest, ám előbb az olaszok, majd a spanyolok ellen maradt alul csapatával a fináléban. Southgate a németországi Európa-bajnokság idején rengeteg kritikát kapott, amiért túlzottan védekező felfogásban küldte pályára játékosait, de a döntő előtt még arról is szóltak a hírek, hogy az angolok kifejezetten szeretnék, ha maradna a posztján. Kedden azonban hivatalosan is bejelentette, hogy lemond a válogatott éléről.

Southgate lemondása után az angol sajtóban azonnal megindultak a találgatások a megfelelő utódról, a jelöltek között pedig ott van a német Thomas Tuchel is, aki 2020-ban BL-döntőbe vezette a Paris Saint-Germaint, 2021-ben pedig már a Chelsea edzőjeként megnyerte a Bajnokok Ligáját.

Az angol sajtó a Newcastle United edzőjét, Eddie Howe-t tartotta a legesélyesebbnek a posztra, azonban a Szarkák vezetősége már kedden világossá tette, hogy nem akarják elengedi a 46 éves szakembert.

Eddie Howe remek munkát végez a Newcastle Unitednál

Fotó: NurPhoto via AFP

„Nem fogok beszélni Eddie szerződésének részleteiről, de több évre szóló szerződése van, amelyet tavaly nyáron hosszabbítottak meg.

Ő mi alkalmazottunk, és nem akarjuk elengedni Eddie-t. Ő egy csúcsedző, ő a megfelelő edző a Newcastle United számára. Hosszú távra tervezünk vele, és szereti a klubfutball mindennapjait.

Van egy izgalmas projektünk, a tulajdonosi kör is elkötelezett az úton, ami járunk. Nagyon izgatottak vagyunk az előttünk álló szezon miatt” – mondta Howe esetleg kinevezéséről Darren Eales, a Newcastle United vezérigazgatója.

A The Guardian úgy tudja, hogy Eddie Howe, Graham Potter és Thomas Tuchel közel kerülhet ki az angol válogatott új szövetségi kapitánya. Howe kiesésével Potter és Tuchel maradt a két legnagyobb esélyes, ráadásul jelen pillanatban egyik edzőnek sincs munkája, ami minden bizonnyal megkönnyíti a tárgyalásokat.

A 49 éves Graham Potter 2019 és 2022 között a Brighton csapatánál dolgozott, az együttese pedig rendkívül stílusos futballt játszott, aminek az lett az eredménye, hogy az angol szakembert 20 millió fontért szerződtette a Chelsea, amivel minden idők legdrágábban igazolt edzője lett.

Azonban a londoni klub döbbenetes átigazolási politikája miatt az angol szakember nem tudott nyugodtan csapatot építeni, így fél év után kirúgták a Chelsea-től, azóta pedig állás nélkül van.

Potter kinevezése azért is reális, mert a Premier League-be feljutott Leicester City őt szerette volna edzőnek, Potter azonban nemet mondott, mert állítólag az angol válogatott kispadjára vár, és kíváncsi volt arra, hogyan alakul Southgate jövője az Eb után.