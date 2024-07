Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a Ferencváros Bajnokok Ligája selejtezőjéről, az Egyesült Királyságból.

Oswestry készen áll a Bajnokok Ligájára

A The New Saints együttese egy walesi klub, mérkőzéseit azonban Angliában, a határhoz közeli Oswestry városától negyedórányi buszútra lévő Park Hall Stadionban játssza. Oswestry mindössze egy 17 500 fős település, igazi kis ékszerdoboz zöld környezetben, akár azt is mondhatnák rá, hogy a velünk élő történelem, mivel az első írásos emlékek a településről több mint 800 évvel ezelőtt születtek.

Az erdőkkel és forrásokkal bőven ellátott térségben fekvő Park Hall Stadion mindössze 3 000 fős, rendkívül családias hangulatot áraszt. A környék a The New Saints szereplése mellett az alkohol készítésről is ismert, a Henstone lepárló például szoros együttműködésben dolgozik a klubbal.

Congratulations, Adrian Cieslewicz, @HenstoneDistill MOTM on our opening day JD Cymru Premier win. pic.twitter.com/GzyFzbaRUN — The New Saints FC (@tnsfc) August 11, 2023

A whiskey, rum, gin és vodka készítéssel is foglalkozó családi vállalkozás a 2023/2024-es szezonban minden egyes hazai mérkőzésen a meccs emberének választott játékost meglepte egy üveg jóféle nedűvel. Emellett természetesen a stadion büféjében is bőven megtalálhatóak a cég által előállított termékek azok számára, akik nemcsak sört szeretnének inni.

A különleges italkínálat mellett a Ferencvárost fogadó klub az ételek kapcsán is kitett magáért, kedden például házi készítésű marhát és különleges pitét is vásárolhatnak a meccsre látogatók, már akik kicsit mélyebben a zsebükbe nyúltak és a jobb helyekre fizettek be.

Különleges ételeket vehetnek a kedd esti Bajnokok Ligája mérkőzésen a szurkolók Fotó: Zámbó István, Origo Sport

Az enni-innivalókon felül a szervezők igyekeztek a stadiont is felkészíteni a Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Ehhez kapcsolódóan ismerős az az érzés, amikor az ember próbál rendet rakni a lakásában, és a sok kacatot, amiről fogalma sincs, merre kéne tenni, összegyűjti és beteszi például a spájzba vagy az ágy alá? Nos, valami ilyesmire gondolhattak valószínűleg a helyiek is, amikor a VIP részleg mögötti bowlingpályára bepakoltak lényegében mindent is, aminek nem volt helye a keddi találkozón.

Ez is egy megoldás Fotó: Zámbó István, Origo Sport

Ettől függetlenül tényleg mindent megtesznek a walesiek, hogy méltó körülmények között fogadják a Ferencvárost, ráadásul a meccs után majd felkerül a magyar bajnok címere is a stadion dicsőség falára, amely hol máshol lenne, mint az italpult felett, és amelyen a The New Saints korábbi nemzetközi ellenfelei találhatóak.