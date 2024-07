A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában a Ferencváros 5-0-ra kiütötte a walesi The New Saints csapatát a Groupama Arénában. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Fradi új vezetőedzője, Pascal Jansen értékelte a látottakat, valamint a csapat szezonbeli céljairól is beszélt.

A Ferencváros holland vezetőedzője kiütéses sikerrel mutatkozott be a magyar bajnok kispadján. Az 51 éves szakember a meccs előtt energikus játékot kért a csapatától, és elégedett volt, hogy mindezt viszont láthatta a pályán. Elégedett vagyok a játékosok energiájával, és annak is amit a lelátóról kaptunk a szurkolóktól. Nagyon is lehetett érezni a támogatásukat" - kezdte értékelését Pascal Jansen. Az ötödik ferencvárosi gólt szerző Marquinhos a gólja után a szurkolók előtt ünnepelt és levette a mezét, amiért sárga lapot kapott. A brazil sztár mozdulata kapcsán érkezett egy kérdés, miszerint a kiváló játékos a távozására utalt volna ezzel. Remélem hogy nem ez volt Marquinhos utolsó meccse, de az átigazolások bejelentésével egyébként sem én foglalkozom" - mondta a Fradi edzője, aki a fiatalok beépítéséről és a szezonbeli célokról is beszélt. Pascal Jansen szerint ezen az úton kell haladniuk tovább

Fotó: Polyák Attila - Origo "Ma láthattuk Tóth Alexet is a Bajnokok Ligájában, megmutatta, hogy abszolút felveszi a versenyt a felnőttekkel. Fontosnak tartom a fiatalok beépítését a csapatba, ez továbbra is a filozófiánk része. Ami az európai szereplést illeti, tisztáznám, hogy a selejtezők két meccsből állnak, most félúton járunk. Folyamatosan meccsről meccsre haladunk, Walesben szeretnénk befejezni a munkát, majd folytatni a menetelést, minden sorozatot figyelembe véve akár 50-55 meccsen keresztül a szezonban. Ez egy elit klub, elit játékosokkal, ezen az úton kell járni tovább" - zárta gondolatait Pascal Jansen. A Ferencváros-TNS párharc idegenbeli visszavágóját egy hét múlva, július 30-án rendezik. Továbbjutás esetén a Ferencváros már a legrosszabb esetben is a Konferencia-liga főtábláján szerepelhet ősszel.

