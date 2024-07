A Ferencváros az elmúlt évek sikeres nemzetközi szerepléseinek köszönhetően ezúttal csak a kvalifikáció második fordulójában kezdte meg szereplését a legrangosabb európai kupasorozatban.

Mindez azt jelenti, hogy ha a Fradi kiharcolja a továbbjutást, akkor legrosszabb esetben is a Konferencia-liga főtábláján lesz érdekelt ősszel.

A magyar bajnok háza táján a legfontosabb változás az volt ezen a nyáron, hogy Dejan Sztankovics távozása után új vezetőedző érkezett a csapathoz a holland Pascal Jansen személyében.

Pascal Jansen energikus futballt várt a Fraditól

Fotó: Polyák Attila Origo / Polyák Attila Origo

A walesi The New Saints (TNS) elleni párharc során a keretet illetően meglepő döntéseket hozott az 51 éves szakember, több rutinos játékos és az egyik új igazolás is kimaradt, természetesen az Európa-bajnokságon arccsonttörést szenvedett Varga Barnabás sem lehetett ott a pályán. A Fradi így is erős kerettel vághatott neki a kupapárharcnak, Jansen pedig a hazai meccs előtt leszögezte, hogy energikus futballt szeretne látni csapatától.

Az energikus futballt kedvelem, ezt szeretném viszontlátni, ez az alapja a futballfilozófiámnak. A szurkolók energiájáról példát vehetünk és azt fel is kell használnunk.

A támadó futball híve vagyok, de a labda nélküli játékban nagyon fegyelmezettnek kell lenni, hogy gyorsan vissza tudjuk szerezni a labdát" - mondta a hétfői sajtótájékoztatón a holland szakember.

A Fradi új edzője a várakozásoknak megfelelően támadó szellemben küldte pályára csapatát, Jansen a

Dibusz - Makreckis, Cissé, Gustavo, Ramírez - Maiga, Rommens - Traoré, Zachariassen, Marquinhos - Pesics

összetételű kezdőtizenegynek adott bizalmat a walesiek ellen.

A szurkolók már jóval a kezdés előtt elképesztő hangulatot teremtettek a Népligetben, a Groupama Arénában pedig zúgott a "Mindent bele!", amint kijöttek melegíteni a játékosok.

A pálya füvét érintő foltosság helyenként még ugyan látszott, de a szakemberek remek munkát végeztek, így nagyszerű körülmények között vehette kezdetét a találkozó.

Kevesebb mint egy félidő alatt kiütötte ellenfelét a Fradi

"Mi vagyunk a Ferencváros!" - zúgták a Fradi-drukkerek, majd elkezdődött az FTC első tétmérkőzése a 2024/2025-ös szezonban. Pascal Jansen együttese azonnal magához ragadta a kezdeményezést és a 3. percben helyzetbe került, egy jobb oldali beadás után a menteni igyekvő Bodenhamről a bal kapufára pattant a labda. A 8. percben Rommens ugratta ki Marquinhost, a bal oldalról kapu felé törő brazil támadó estében középre játszott, majd véletlenül megrúgta Roberts kapust, aki folytatni tudta a játékot. Folyamatosan a Fradinál volt a labda, a The New Saints futballistái csak elvétve tudtak átjutni a magyar bajnok térfelére.