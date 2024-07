A Ferencváros labdarúgócsapata kedden a walesi The New Saints elleni hazai Bajnokok Ligája-selejtezővel megkezdi európai kupaszereplését. A Fradi hétfőn azt is megtudta, hogy továbbjutás esetén melyik párharc győztesével találkozhat a következő körben.

A magyar bajnokcsapat az elmúlt évek sikeres szerepléseinek köszönhetően ezúttal csak a selejtező második fordulójában kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligájában, ez pedig azt jelenti, hogy ha továbbjut, akkor legrosszabb esetben is a Konferencia-liga főtábláján lesz érdekelt ősszel. Az UEFA hétfő délben Nynonban tartotta a következő körök sorsolását, így Pascal Jansen csapata megtudta, milyen csapatok várhatnak rá a következő fordulóban, amennyiben a Fradi túljut első ellenfelén, a walesi The New Saints együttesén. Kiderült, melyik csapatok közül kerülhet ki a Fradi következő BL-ellenfele

Fotó: Belga via AFP (Photo by NIKOLA KRSTIC / BELGA MAG / Belga via AFP) Továbbjutás esetén a következő párharc győztesével találkozik majd a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában: Santa Coloma (andorrai) - FC Midtjylland (dán) Mindez azt jelenti, hogyha a Fradi továbbjut, akkor andorrai vagy dán ellenfele lesz a BL-selejtező harmadik körében. Az Európa-liga 3. selejtezőkörének sorsolása 13 órakor kezdődik. Ekkor derül ki, hogy amennyiben az FTC nem jutna tovább walesi riválisa ellen a BL-ben, úgy szintén kiemeltként melyik csapatot kaphatja a második számú európai kupasorozatban. A Ferencváros kedden a walesi The New Saints elleni hazai Bajnokok Ligája-selejtezővel kezdi meg európai kupaszereplését a 2024/2025-ös idényben. A mérkőzés 20 órától kezdődik a Groupama Arénában. Kapcsolódó cikkek

