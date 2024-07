Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) és a Sport TV-t üzemeltető AMC Networks International - Central and Northern Europe (AMCNI-CNE) hosszútávú, többéves együttműködésének köszönhetően továbbra is követhetjük a Sport TV-n az UEFA Bajnokok Ligája mérkőzéseit. A korábbi évektől eltérően a 2024-25-ös szezont az UEFA Bajnokok Ligája 36 csapattal kezdi meg, több játéknappal, például eddig sohasem látott januári fordulókkal. A lebonyolítási rendszer változásának köszönhetően a Sport TV-n másfélszeresére nő az élőben közvetített mérkőzések száma, ami a magyar sporttelevíziózás történetében először haladja meg a százat.

Toni Kroos ünnepl a BL-serleggel a Real madrid 15. diadala után

Fotó: Anadolu via AFP

Ami viszont nem változik, az a napi négy élő meccs, valamint a magas színvonalú közvetítés. Utóbbira garancia, hogy a stábban helyet kap a Bajnokok Ligáját már az 1992. őszi induláskor is kommentáló Faragó Richard, valamint többek között Méhes Gábor, Petur András és Nyilasi Tibor is. Sőt, egy régi-új arc is csatlakozik a csapathoz!

„Ezúton szeretném bejelenteni, hogy visszatér a Sport TV stábjába Bognár György, akit az idén az év edzőjének választottak Magyarországon. Vele tovább erősödik az egyébként is elsőrangú szakértői csapatunk” – jelentette be Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője, az AMCNI-CNE alelnöke.

A Sport TV Bajnokok Ligája-közvetítéssorozata augusztus 20-án, a főtáblára jutásról döntő playoff első mérkőzéseivel kezdődik.