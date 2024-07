A spanyolok és az argentinok is megszenvedtek a nyitómeccsükön. Előbbiek az üzbégekkel találkoztak, de a Parc de Princes-ben Sergio Gómez kihagyott tizenegyese ellenére nyerni tudtak 2-1-re.

Az argentin csapat Marokkó ellen kezdte meg a szereplését és csak 2-2-es döntetlent ért el. Az afrikaiaknál Szofiane Rahimi duplázott, a dél-amerikaiaknak pedig sokáig csak a szépítésre futotta erejükből, de a 15 percesre (!) tervezett hosszabbítás után, a 106. percben Cristian Medina közeli fejesével végül úgy egyenlítettek, hogy előtte két kapufát is elértek az akció során.

Egészen hihetetlen dolgok történtek az argentin csapat meccsén

Fotó: Arnaud FINISTRE / AFP

Az argentinok második gólja után marokkói szurkolók rohantak be a pályára, de akik a helyükön maradtak, azok közül is sokan palackokat és füstbombákat dobáltak a pályára. A játékosokat rendőröknek kellett megvédeniük, illetve a rendfenntartóknak kellett a nézőtérre visszaterelni a szurkolókat is.

Sokáig nem is lehetett tudni, hogy véget ért-e a meccs vagy csak félbeszakították. A BBC beszámolója szerint a kiürített nézőtér előtt még három percet le kell játszaniuk a csapatoknak, akik egy óra elteltével érkeztek újra vissza a pályára.

FIRSSÍTÉS: Közben a VAR elvette Medina gólját, aki a felvételek szerint lesen volt. Több mint egy óra szünet után jöttek vissza a pályára a játékosok, akik újra bemelegítettek, majd lejátszottak még három percet.

Ezért vették el Medina gólját

Az argentin csapat már nem tudott egyenlíteni, így nagy meglepetésre a marokkóiak győzelmével kezdődött a torna.