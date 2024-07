Az egyesült államokbeli Copa América döntőjében a világbajnok és címvédő argentin válogatott ellenfele az a Kolumbia volt, amely botrányos, Uruguay elleni meccsen jutott el a miami fináléba. A floridai Hard Rock Stadionban kolumbiai csapat a második, a csapatot legutóbb (2022 februárjában) legyőző Argentína pedig a rekordot jelentő tizenhatodik trófeájáért küzdött a dél-amerikai kontinenstornák történetében. Lionel Scaloni az elődöntőhöz képest változatlan összeállításban küldte pályára az argentinokat, így a válogatottságtól visszavonuló Ángel Di María és a minden bizonnyal utolsó Copa-meccsét játszó Lionel Messi is a pályán kezdett; míg a túloldalon Néstor Lorenzo is csupán az eltiltott Daniel Muñozt helyettesítette. A találkozó már a elején tartogatott a tornán már-már szokásosnak mondható botrányt, ugyanis a 65 ezer szurkoló lassú beléptetése miatt több mint 80 perces késéssel kezdődött a döntő. Mint kiderült, jeggyel nem rendelkező drukkerek ezrei próbálkoztak a bejutással a kapukon át, és elsősorban az ő elfogásukra összpontosult a biztonságiak figyelme, ezért az érvényes belépővel rendelkezők csak lassan, emiatt pedig többségükben pánikhangulatban lépkedtek be a nézőtérre.

Nagyon lassan ment az argentin és a kolumbiai szurkolók beengedése a Copa América miami döntőjére

Fotó: Getty Images via AFP / 2024 Getty Images

81 perces csúszással aztán elindult a meccs a miami hőségben. Nagy iramban, argentin labdabirtoklási fölénnyel, de kolumbiai helyzetekkel kezdődött az összecsapás, majd Kolumbia fokozatosan átvette a mezőnyben is az irányítást.

Az első félidőben a pörgős tempó és a veszélyes támadások ellenére igazán nagy ziccer nem alakult ki,

egyik kapusnak sem kellett bravúrt bemutatni, és 0-0 volt az állás. Sokat állt is a játék, az elsősorban Kolumbia részéről elkövetett szabálytalanságok után pedig sokáig ápolni is kellett a játékosokat, köztük a bokasérült Messit is.

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi sokszor feküdt a földön fájdalmas arccal a Copa-döntőben

Fotó: Getty Images via AFP / 2024 Getty Images

A meccs kezdete előtti szünet mellett a félidei pihenő is jóval hosszabb volt a szokásosnál, méghozzá Shakira koncertje miatt – a Super Bowlok halftime show-jához hasonlítható produkció előzetesen szintén rengeteg panaszt váltott ki.

A második játékrész elején is megmaradt a szabálytalankodó- mellett a támadókedv, elsősorban Santiago Arias és Ángel Di María szerezhetett volna gólt. A félidő közepére valamelyest apadt a tempó, főleg az ismétlődő játékmegszakítások miatt, és

a 66. percre Messi úgy megsérült, hogy már nem tudta folytatni a játékot,

így a zokogásban kitört sztárt lecserélte Scaloni. Nem sokkal később pedig a vb-finálét eldöntő Gonzalo Montiel is kényszerűségből hagyta el a pályát.