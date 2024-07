Kanada egyedüli újoncként vett részt az egyesült államokbeli Copa América kontinenstornán, és nagy meglepetésre rögtön elődöntőbe jutott a viadalon. Az Argentína elleni nyitómeccsen ugyan vereséget szenvedett a kanadai válogatott, ezután legyőzte Perut és döntetlent játszott Chilével, ami elég volt a továbbjutáshoz. A negyeddöntőben aztán az addig hibátlan Venezuela ellen is sikerült a bravúr, és tizenegyespárbaj után az észak-amerikai együttes jutott a négy közé. Az elődöntőben aztán az argentin válogatott elleni "visszavágón" ugyan ismét kikaptak a kanadaiak, de így is a bronzéremért játszhatnak. Azt lehetne hinni, hogy a legutóbbi világbajnokságon is szereplő Kanadánál szinte teljes a boldogság, ám Jesse Marsch szövetségi kapitány egyértelműsítette, hogy távolról sincsen így.

Lionel Scaloni és Jesse Marsch, az argentin és a kanadai válogatott szövetségi kapitánya is talán éppen a Copa América szervezéséről beszélgetett

Fotó: NurPhoto via AFP / Deccio Serrano / NurPhoto

A Copa América szervezését és bíráskodását szidta a kanadai válogatottat irányító Jesse Marsch

A korábban többek között a német RB Leipziget is irányító, amerikai(!) Marsch a bronzmeccs előtti sajtótájékoztatón fakadt ki a Copa América szervezésére és a játékvezetésre.

„Rasszista sértéseket kaptak a játékosaink élőben és a közösségi oldalakon is a torna során.

Másodrangú állampolgárként kezeltek minket. Számomra ez a torna nem volt profin megszervezve,

túl sok hiányosság volt, ez az általános tapasztalat" – sorolta a problémákat az 50 éves szakember.

Marsch a Copa América játékvezetését is bírálta, szerinte az a dél-amerikai csapatokat részesíti előnyben, a CONCACAF-zóna válogatottjainak kárára.

Példának hozta fel az elődöntőben játékosa, Alphonso Davies ellen elkövetett, büntetlenül hagyott durva szabálytalanságot.

Jesse Marsch hozzátette, ha ők reagáltak volna úgy, mint ahogyan az uruguayiak az elődöntő után (amikor kolumbiai szurkolókkal verekedtek a focistái), akkor biztosan súlyos büntetést kaptak volna a kanadai játékosok.

Kanada a bronzmérkőzésen a korábban szintén a Copa Américát kritizáló Marcelo Bielsa együttesével, Uruguayjal találkozik: a harmadik helyért zajló mérkőzést magyar idő szerint vasárnap hajnali 2 órától rendezik meg Charlotte-ban. Másnap Argentína-Kolumbia döntőt rendeznek Miamiban.