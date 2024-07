Cristiano Ronaldo tulajdonképpen eddig sem panaszkodhatott a népszerűségre, hiszen jelenleg is 634 millió követője van az Instagramon, ami a legmagasabb szám a világsztárok körében, lassan már az oldal hivatalos accountját (@instagram) is lekörözi. Ugyanakkor számos olyan rajongója is akadt, aki inkább csak a focistát, mintsem az embert kedvelte, utóbbi egyes megnyilvánulásai zavarták, sőt akár taszították is.

Cristiano Ronaldo nem mindig a szebbik arcát mutatja

Fotó: NurPhoto via AFP

Ronaldo sztárstátusza 2003-ban, a Manchester Unitedbe történő igazolásával kezdett kibonatkozni. A mindössze 18 éves madeirai srác előbb csak a MU-drukkerek kedvence lett, miközben a Premier League összes többi szurkolótáborának céltáblájává vált állandó cselezési kényszere, melírozott haja és mama kedvence megjelenése miatt.

Viszont pontosan ugyanezek a tulajdonságok egyre többek szemében tették szimpatikussá, követendő példává, és egyre óriáscég találta meg magának, aminek egyenes következményeként egyre több fiatalhoz, vagy a focit különösebben nem követő emberhez jutott, és lett számukra követendő példa. Ugye senkit nem kell emlékeztetni a "ronaldósra" vágatott frizurákra...

A pályán is bizonyítani kellett

A népszerűséghez azonban Ronaldónak a pályán is bizonyítania kellett, és nem is maradt adós ezzel. Három Premier League-elsőség, első aranylabdája 2008-ban, ugyanekkor BL-győzelem és BL-gólkirályi, valamint PL-gólkirályi cím (előbbi 8, utóbbi 31 góllal). A varázslatos 2007-08-as idény pedig új szerződést is hozott, Ronaldo a világ legnagyobb klubjába, a Real Madridhoz igazolt. A Manchester United is nagy klub, az egyik leggazdagabb és legismertebb csapat és márka, de a Real Madrid, még, ha egyes számokban el is marad az angol sztárcsapattól, mégiscsak a Real Madrid.

Vu que C’est la présentation de Kylian Mbappé au Réal Madrid



Revenons sur celle de Cristiano Ronaldo en 2009, la plus grande de l’histoire.

pic.twitter.com/cZMVkWdTJj — Roro ⚔️🇩🇿 (@ZORO__667) July 16, 2024

A Realban pedig kedvére csilloghatott, a Madridban töltött kilenc idény alatt két-két bajnoki cím és kupagyőzelem mellé begyűjtött 4 BL-trófeát és 3 klubvilágbajnoki aranyat is, hatszor lett a BL-gólkirálya és

négy Aranylabda került a klub vitrinjébe - ezt egyetlen más csapat színeiben sem tudta volna megcsinálni.

Szinte minden rekordot megdöntött. A pályán kívüli piaci értéke az egekbe lőtt ki, amiben nagy segítségére volt Lionel Messi jelenléte.