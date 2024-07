Az elnök úr a véget ért Eb kapcsán, amelyen a magyar válogatott nem jutott tovább a csoportjából, így fogalmazott:

A személyes érzéseimben csalódott vagyok, nagyon sajnálom, hogy így alakult....Ettől függetlenül, reálisan értékelve az eredményeket, látni kell, hogy a világranglistán két régóta jóval előttünk álló csapattól, Svájctól és Németországtól vereséget szenvedtünk, míg a mögöttünk álló Skóciát küzdelmes mérkőzésen legyőztük."

Mellette azt is hozzátette, hogy korábban sokszor győzött a nemzeti tizenegy a magyarnál magasabban rangsorolt ellenfelekkel szemben, igaz, azokon a meccseken minden összejött a csapatnak és mindenki egészségesen, jó formában futballozott. Ugyanakkor az elnök úr szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy a mostani Eb-n többen is sérültek voltak, valamint néhány játékos meccshiánnyal érkezett a tornára. Csányi Sándor azt is hozzátette, hogy alázattal, keményen kell továbbra is dolgozni és akkor 40 év után kijuthat a válogatott a világbajnokságra, amelyet 2026-ban rendeznek.

Csoboth Kevin és a magyar csapat győzelme óriási örömet okozott a szurkolóknak.

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

A torna lebonyolítása kapcsán elmondta, sok kritika érkezett ezzel kapcsolatban, amelyek egy részét érdemes megfontolni a jövőre nézve.

Huszonnégy csapatos lebonyolítás esetén elkerülhetetlen a legjobb négy harmadik helyezett rangsorolása, talán azt lehetne módosítani, hogy a tizenhatba jutottakat a csoportkör után kellene összesorsolni, ahol a csoportkörben szerzett pontok alapján lehetne a kiemelést meghatározni; ez a forma minden csapatot ösztönözne a teljes erőkifejtésre a legutolsó mérkőzésig."

- fogalmazta meg konkrét javaslatát az elnök. A VAR kapcsán pedig további fejlesztésekre van szükség, hiszen a videobírót is emberek kezelik, akik hibázhatnak.

Az interjú során természetesen Marco Rossi is szóba került, aki kapcsán az elnök úr elmondta, 2025 végéig szerződés köti a szövetséghez, így benne fel sem merült az Eb után az, hogy Rossi távozzon a csapat éléről.

Az Eb során is többször találkoztam a csapattal és a stábbal, nem gondolom, hogy nagyobb probléma lenne a közösségben. Természetesen mindannyiukon érezhető volt a csalódottság, de jó volt hallani, hogy nem a hibák okozóját keresték, hanem a megoldást a hibák közös kijavítására."

- árult egy műhelytitkok Csányi Sándor ez ügyben.