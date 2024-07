Dárdai Pál szerint még jó is, hogy a magyar válogatott nem jutott tovább az Eb-n

A magyar válogatott három ponttal zárta a németországi Európa-bajnokság csoportkörét, ám a Skócia megelőzésével megszerzett harmadik hely végül nem volt elég ahhoz, hogy nyolcaddöntőbe jusson Marco Rossi együttese. A korábbi szövetségi kapitány, a tavasszal a német másodosztályú Hertha BSC csapatának vezetőedzői posztjáról távozó Dárdai Pál elárulta, ez az Eb-kiesés a jövő szempontjából talán nem is akkora baj.

Dárdai Pál a magyar válogatott Eb-szerepléséről is beszélt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Azt gondolom,

nem árt, hogy így alakult, mert így legalább a nagy elánnal reméljük, meglesz a világbajnoki kijutás, mert ez a fő cél.

Eb-n voltunk, én azt gondolom, ez most így sikerült, a formaidőzítés. Szerencsével lehetett volna még egy meccset játszani. Szerintem Rossi évek óta jól dolgozik a srácokkal, a szurkolók meg vannak vele elégedve, a lényeg, hogy a gyerekeknek legyenek példaképeik, és most vannak – mondta Dárdai Pál az M4 Sportnak. – Az elején én is azt gondoltam, tovább tudunk menni. Az első, Svájc elleni meccsben nem voltunk úgy benne, amennyire lehetett volna, egy pontot lopni. Azon múlott, de

azt gondolom, Svájctól ki lehet kapni."

Dárdai hozzátette, szerinte érdekes csata lesz a vasárnapi, spanyol–angol Eb-döntő, mert "az egyik focizik, a másikra meg mióta mondják már, hogy majd kiesik, majd kiesik, aztán majd megnyerik…"

Dárdai Pál a fiai és a saját jövőjéről is beszélt

Dárdai Pál elmondta, szeretne majd járni legkisebb fia, a Wolfsburghoz igazoló Bence meccseire, de a másik két fiáról – a foci-Eb-n is szereplő Mártonról és a szintén Hertha-focista Palkóról – és a saját berlini jövőjéről is beszélt.

„Nekem szerződésem van, megbecsülnek, én már tudom, mi lesz a feladatom, de majd kommunikálják, nem az én dolgom ezt elmondani. Szeptembertől megyek majd vissza Berlinbe. Palkó és Márton jól érzi magát a Herthánál.

Palkó haza akart menni, noha voltak nagyon jó ajánlatai, mindenképpen haza akart menni. Én erről nem is tudtam, ez a háttérben alakult így.

Marci jól érzi magát a városban, magyar barátnője van, szép élete. Egyre több megkeresése van, tavaly konkrét ajánlatok is akadtak, ő maradni akart, de hogy most mit tesz majd, nem tudom. Nem szólok bele ezekbe, a lényeg, hogy ott, ahol vannak, jól érezzék magukat” – mondta Dárdai Pál.