Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a Ferencváros Bajnokok Ligája selejtezőjéről, az Egyesült Királyságból.

5-0-s győzelem után érkeztek meg az Egyesült Királyságba, mit várnak a mostani meccstől?

Igazából a saját teljesítményünkkel foglalkozunk és nem azzal, hogy az első mérkőzés milyen eredménnyel zárult és hogy mondjuk eldőlt a továbbjutás. Az gondolom, jó teljesítményt tudtunk nyújtani, mind egyéni, mind csapatszinten. Több olyan dolog is volt, amivel elégedett lehetett a vezetőedző és szerintem a játékosok is érezték azt, több minden is működött és bevált, amit szerettünk volna a mérkőzésen alkalmazni.

Mi szeretnénk egy olyan úton haladni, amelynek a vége a Bajnokok Ligája csoportköre, úgyhogy ezen út következő állomása a keddi mérkőzés.

És annak ellenére, hogy eléggé jó helyzetből várhatjuk ezt a találkozót, nem az a cél csak, hogy kiharcoljuk a továbbjutást, hanem szeretnénk jó játékot mutatni és nyerni, újra domináns focival előrukkolni.

A Ferencváros ezek szerint a Bajnokok Ligáját célozza meg idén Európában?

Azt gondolom, ebben a szezonban egyértelműen jó esélyünk lehet a Bajnokok Ligájára, de ez nyilvánvalóan nem egyszerű feladat és nem magától értetődő. Többnyire együtt maradt a tavalyi keretünk, jött egy olyan vezetőedző, akinek szerintem elég magas szakmai tudása van, jól látja a futballt, jól látja a csapatot és jól megtalálta a közös hangot az öltözővel. Remélhetőleg ezek majd az eredményekben is meg fognak mutatkozni.

Már említettem, az elmúlt öt év eredményeinek köszönhetően most van egy olyan esélyünk, hogy akár a selejtezők során végig kiemeltek legyünk. Ez egy olyan esély, amiért nyilvánvalóan megdolgoztunk az elmúlt években, de most ezzel az eséllyel élni kell.

Dibusz Dénes szerint rendkívül felkészült edzője lett a Fradinak. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI/MTVA/MTVA

Külső szemlélőként úgy tűnik, Pascal Jansen vezetőedző minden apró kis részletre is figyel a játék során. Mennyire helytálló ez a megfigyelés?

A vezetőedző mindenre figyel, a teljes egészet is nézi, de a részleteket is figyeli, rendkívül alapos és azt lehet érezni, tudja mit, miért csinál. Az első naptól kezdve, bár én nem az első napon kezdtem vele a munkát,

szóval mindig elmondja, emlékezzünk arra, amit akkor mondott, de azóta is ismétli minden nap, a célunk a Bajnokok Ligája, hogy fejlődjünk, erősebbek legyünk és olyan csapattá váljunk, hogy versenyképesek legyünk Európában, de ezért nagyon sokat kell dolgozni.

Természetesen ő is nagyon sokat dolgozik és sokat is követel a játékosoktól, de szerintem mindenki vevő erre és jól állt bele a közös munkába, úgyhogy szerintem nehéz dolga van kijelölni adott esetben a kezdőcsapatot vagy akár még a keretet is.