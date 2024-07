Vasárnap este már a finálé következik a németországi Európa-bajnokságon, amelyben Anglia is érintett. Az angol válogatott a története során másodszor játszik Eb-döntőt, és az 1966-os világbajnokság megnyerése után másodszor lehet aranyérmes egy világversenyen. A Spanyolország elleni találkozó előtt az angolok szövetségi kapitányának, Gareth Southgate-nek üzent a hasnyálmirigyrákban szenvedő, egykori svéd fociedző, Sven-Göran Eriksson. A két szakember korábban volt edző-játékos viszonyban (amikor Eriksson volt az angolok szövetségi kapitánya, 2001 és 2006 között), valamint egymás ellen is farkasszemet néztek a kispadokon, így évtizedek óta szorosabb kapcsolatot ápolnak egymással.

Gareth Southgate és az Eb-döntő előtt neki üzenő Sven-Göran Eriksson évtizedek óta ismeri egymást

Fotó: ANDREW YATES / AFP

Sven-Göran Eriksson üzent az angol kapitánynak, Gareth Southgate-nek az Eb-döntő előtt

„Gareth, tedd meg értem, Sir Bobby Robsonért és Angliáért! Angol szövetségi kapitánynak lenni szép nyomással jár. Olyan sokat beszélnek 1966-ról és a Sir Alf Ramsey-féle csapatról, hogy

ebben a pozícióban rögtön tudod: neked kell megszakítanod a vb-győzelem óta eltelt évek hosszú sorát.

Ezt a nyomást én is éreztem, Sir Bobby Robson is, ahogyan a Ramsey-t követő tizenhárom szövetségi kapitány is. Egyikünk sem járt sikerrel, de eddig Southgate járt legközelebb a sikerhez. Gareth Sir Alf után a legjobb angol edző, és ha nyer az Eb-n, akkor még nála is magasabbra juthat. Gyerünk Gareth, csináld meg azt, amire mi nem voltunk képesek!" – idézte a Magyar Nemzet Sven-Göran Eriksson, a The Telegraph hasábjain megjelent üzenetét Gareth Southgate-nek.

A németországi foci-Eb döntőjét, a Spanyolország-Anglia találkozót vasárnap este 21 órától rendezik Berlinben, a meccset az Origo Sport élőben közvetíti.

