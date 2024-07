A 29 éves iráni támadó az előző szezont kölcsönben az AS Románál töltötte, majd a nyáron visszatért a Bayer Leverkusenhez, és múlt vasárnap részt vett az ilyenkor szokásos szezon előtti orvosi vizsgálatokon, valamint teljesítményteszteken, de azóta a csapat egyetlen edzésén sem jelent meg, annak ellenére, hogy címvédőnél számítottak rá.

Nem csak a felméréseket kell elvégezni, hanem edzeni is kell. Vasárnap itt volt, de hétfőn már nem”

– mondta Simon Rolfes, a Bayer Leverkusen ügyvezető igazgatója, aki hozzátette, a klubnak és a játékosnak mihamarabb tisztáznia kell a helyzetet.

Az előző szezonban Azmoun a Roma kölcsönjátékosaként a Leverkusen ellen is pályára lépett az Európa-liga elődöntőjében

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Xavi Alonso kirúgta a Leverkusen focistáját

A Bild információi szerint,

mivel Azmoun igazolatlanul a csapat keddi edzésén sem vett részt, Xabi Alonso vezetőedző megelégelte a támadó viselkedését, ami nem maradt következmények nélkül. A német lap úgy tudja, Alonso azonnali hatállyal kitette az első csapat keretéből, így egyénileg kell edzenie, és más időpontban, mint a csapat tagjai.

A lap beszámolója szerint a csatár az igazolatlan hiányzását azzal magyarázta kedden, hogy nem érzi jól magát.

A Bild mellett a Kicker is arról ír, hogy egy ideje már nyílt titok volt, hogy megromlott Azmoun viszonya a vezetőséggel, ezért nincs jövője a klubnál. A hírek szerint a Sevilla érdeklődik a támadó iránt, akit a marokkói Youssef En-Nesyri helyére néztek ki, de a spanyolok első sorban kölcsönszerződésben gondolkodnak, a Leverkusen viszont szeretné eladni a kegyvesztetté vált játékosát. Vélhetően a 83-szoros iráni támadó most így próbál nyomást gyakorolni a Leverkusenre, hogy a nyáron feltételek nélkül elengedje egy másik csapathoz. A Sevilla mellett egyébként egy meg nem nevezett olasz klub, valamint katari és szaúdi csapatok is érdeklődnek az iráni csatár iránt.

Az iráni csatár vélhetően még a nyáron távozni fog a német bajnoktól

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Azmount 2022 januárjában 2,5 millió euróért szerződtette a Bayer Leverkusen a Zenittől, azóta minden sorozatot figyelembe véve 44 tétmérkőzésen öt gólt és öt gólpasszt jegyzett. Mivel Azmounnak élő szerződése van 2027-ig a Bundesliga címvédőjénél, így nagyjából 10 millió euróért engednék csak el.