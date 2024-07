A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet emlékeztetett rá, hogy az ibériai ország válogatottja 1964, 2008 és 2012 után lett 2024-ben negyedszer is Európa-bajnok, miközben 2010-ben világbajnokságot nyert.

Az Eb-döntő csapatainak kezdőtizenegyébe a Manchester City adta a legtöbb játékost

Fotó: Adrian DENNIS / AFP

Spanyolország abban is egyedi, hogy a 2023/24-es Eb-szezonban mind a 13 mérkőzését megnyerte, hatot a selejtezőben, és a vasárnap esti volt - szintén páratlan módon - a hetedik diadala a németországi tornán - írja az MTI.

Mindeközben Anglia lett az első ország, amelyik egymást követően két Eb-döntőt is elveszített. A vasárnapi 1-2-vel lezárult 13 meccses - nyolc győzelem és öt döntetlen alkotta - Európa-bajnoki veretlenségi sorozata is. A szigetországiak szakvezetője, Gareth Southgate pedig az első szövetségi kapitányként veszített el csapatával két Eb-döntőt is. Anglia azzal együtt sem nyert még Európa-bajnokságot, hogy a legtöbb (45) mérkőzést játszotta kontinenstornán.

Ugyanakkor a spanyolokat irányító Luis de la Fuente az első szövetségi kapitány, aki három különböző korosztályban is Európa-bajnok lett csapataival: a mostani diadal előtt az U19-es gárdával 2015-ben, az U21-essel pedig 2019-ben. A kapus Unai Simón és a csatár Mikel Merino mindhárom válogatottban szerepelt.

Az Eb-döntő csapatainak kezdőtizenegyébe a Manchester City adta a legtöbb játékost: az angol klubot egy spanyol és három angol futballista képviselte vasárnap este.

Ez volt az első Eb-döntő, amelyben két tinédzser is kezdett: a spanyoloknál Lamine Yamal 17 évesen és egy naposan, az angoloknál Kobbie Mainoo 19 évesen és 86 naposan lépett pályára.

A spanyol csapattal lett Európa-bajnok a valaha volt legfiatalabb játékos, Yamal mellett a valaha volt legidősebb is, a sérülés miatt a döntőben szóhoz már nem jutó Jesús Navas (38 év és 236 nap). Álvaro Morata a legtöbb (17) meccset játszó spanyol játékossá avanzsált az Eb-k történetében, megelőzve az egyformán 16 szereplésig jutó Andrés Iniesta, Cesc Fabregast és Jordi Albát.

Rodri, akit az Európa-bajnokság legjobbjának választottak, 2023 eleje óta nyolc trófeát gyűjtött be klubcsapatával, a Manchester Cityvel és a spanyol válogatottal: előbbivel kétszer volt első a Premier League-ben, illetve nyert FA Kupát, Bajnokok Ligáját, Európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot, utóbbival pedig az Eb-cím előtt Nemzetek Ligáját.