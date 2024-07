Az 53 éves szakember 2016 óta irányítja az angol válogatottat, jelenlegi szerződése decemberig érvényes. Southgate vezetésével egymás után két Európa-bajnoki döntőt is játszhatott Anglia, de 2021-ben és 2024-ben is elbukta a finálét a nemzeti együttes, amely az 1966-os vb óta nem nyert nemzetközi tornát. Southgate irányításával kétszer is közel került a trófeagyőzelemhez az angol válogatott, ám egyik alkalommal sem járt sikerrel.

Gareth Southgate ezúttal is Eb-döntőbe vezette Angliát, amely ismét elbukott

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

"Ez a csapat nemcsak a 2026-os világbajnokságon, hanem a 2028-as (hazai rendezésű) Európa-bajnokságon is ezekkel a játékosokkal fut majd ki a pályára.

Ami az én jövőmet illeti, nem hiszem, hogy ez lenne a megfelelő pillanat arra, hogy erről beszéljek. Majd leülök a főnökökkel és velük átbeszéljük ezt a helyzetet.

Úgy gondolom, hogy Spanyolország volt a torna legjobb csapata. Mi nem tudtuk megtartani a labdát, de az utolsó pillanatig nyílttá tettük a küzdelmet és szorongattuk a spanyolokat. Ami a végjátékot illeti, az számomra tényleg döbbenetes volt, nem erre számítottunk" - mondta az Eb-döntő után Southgate.

Az angolok szövetségi kapitánya a torna előtt azt mondta, lemond, amennyiben nem nyeri meg az Európa-bajnokságot a csapattal, ám a finálé után rejtélyesen fogalmazott. Az angol válogatottat és Southgate-et is rengeteg kritika érte az Eb idején, amiért az együttes túlzottan védekező felfogásban játszik és keveset kockáztat. Az angolok legendás csatára, Alan Shearer szerint ez volt Southgate utolsó meccse a kispadon, és minden bizonnyal az elkövetkező napokban, hetekben végleg eldől majd a szövetségi kapitány sorsa.

Kapcsolódó cikkek