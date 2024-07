Egy hónap után véget ér a labdarúgó Európa-bajnokság, a döntőben a kiválóan futballozó spanyolok az elődöntőben már egész szépen játszó angolokkal csapnak össze.

A mérkőzésre 71 000 szurkolót engednek be a német főváros Olimpiai Stadionjába, és a szervezők szerint a másodlagos jegypiacoknak köszönhetően nagyjából 50 000 angol szimpatizáns foglalhat majd helyet a stadionban.

Az angol szurkolók nagy része már Berlinben van.

Fotó: AFP / AFP or licensors/England supporters celebrate after their team won the UEFA Euro 2024 quarter-final football match between the Netherlands and Turkey at the Olympiastadion in Berlin on July 6, 2024. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Semmit sem bíznak a véletlenre

Az angol játékosok barátai és hozzátartozói ezúttal nem a sajátjaik között kapnak helyet, ugyanis korábban többször is előfordult, hogy "sörfürdőzésben" részesítették őket, így most a "semleges zónában" foglalnak majd helyet. Mivel a három évvel ezelőtti döntőt körülvevő botrányok emléke még élénken él mindenkiben, amikor is a Wembley-t megrohamozták a jegy nélküli szurkolók,

a német hatóságok egy úgynevezett "acélgyűrűt" hoznak létre a stadion körüli zöld területen, plusz több ellenőrzési pontot is felállítanak majd, hogy átvizsgálják a szurkolókat.

Egyébként Mark Roberts rendőrfőkapitány szerint eddig elég jól viselkednek a szurkolóik ezen a tornán, a nagyjából 200 000 Németországba utazott szimpatizánsból mindössze 66-ot kellett csak letartóztatni különböző kihágások miatt. Figyelembe véve a hírhedt angol huligánokat, ez tényleg egész jó arány.

