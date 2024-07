Felix Zwayer az olasz-albán csoportmeccs után kemény kritikát kapott a már visszavonult német focibírótól, Manuel Gräfétől, aki nemes egyszerűséggel szégyennek nevezte, hogy egy olyan játékvezetőre bízta az UEFA a mérkőzést, akit korábban fogadási csalás miatt elítéltek. A történet lényege, hogy Zwayer évekkel ezelőtt komoly fogadási botrányba keveredett, ugyanis tagja volt annak a csoportnak, amely egy szintén bűnöző német bíró, Robert Hoyzer köré szerveződött. A vád szerint Zwayer 300 eurót fogadott el Hoyzertől, hogy a Wuppertal csapatának egy meccsét úgy vezesse, hogy az a Wuppertalnak kedvezzen. Zwayer természetesen a mai napig tagadja, hogy pénzt vett volna át Hoyzertől.

Felix Zwayer döntéseivel nem voltak elégedettek a hollandok

Fotó: ANP via AFP (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP MAG / ANP via AFP)

Kemény kritikát kapott Felix Zwayer

A Hollandia-Anglia találkozón is a figyelem középpontjába került Zwayer, aki véleményes 11-est ítélt az angolok javára. A döntésen még a korábbi legendás angol játékosok is felháborodtak, majd Gräfe is újra megszólalt egykori kollégájáról.

Megint Zwayer, mint mindig. A játékvezetői bizottság nem tudta megakadályozni azt, amit el lehetett volna kerülni. Mintha nem is lett volna más bíró egész Európában. Ez egy csapás minden tisztességes játékvezetőre" -

bírálta az UEFA döntését és saját honfitársát a holland-angol rangadó után Gräfe, aki 2004 és 2021 között tevékenykedett játékvezetőként.

Zwayer ténykedését a hollandok csapatkapitánya, Virgil Van Dijk sem hagyta szó nélkül, a Liverpool sztárja sokat mondónak tartotta, hogy a német bíró a lefújást követően azonnal eltűnt és kezet sem fogott velük.

A vasárnap 21 órakor kezdődő berlini döntőben az első Eb-győzelmükre készülő angolokra az idei tornán százszázalékos és három végső sikerükkel csúcstartó spanyolok várnak majd.

