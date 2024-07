Luis de la Fuente a 2024-es foci-Eb-n felért edzői pályafutása csúcsára, a spanyol válogatottat végső győzelemre vezette. A 63 éves szakember történelmet írt, ugyanis ő lett az első edző, aki az U19-es és az U21-es spanyol nemzeti csapattal is Eb-aranyat nyert, emellett pedig a felnőtt együttessel elhódította a Nemzetek Ligáját és az Eb-trófeát. Az amerikai Washington Post szerint de la Fuente a szép sikerek után új kihívásra vágyik, és a 2026-os világbajnokságon már egy másik válogatottat irányíthat.

Luis de la Fuente csapata nyerte meg a németországi Európa-bajnokságot

Fotó: AFP/Miguel Medina

A Copa Américát rendező Egyesült Államok a két év múlva sorra kerülő vb társrendezője lesz, a világeseménynek pedig egy sztáredzővel vágna neki.

A gyenge Copa-szereplés után Gregg Berhalter szövetségi kapitányt menesztették az amerikai válogatottól, az utódja pedig éppen de la Fuente lehet, aki a hírek szerint élénken érdeklődik a pozíció iránt.

Az USA válogatottja az argentinok győzelmével véget ért kontinenstornán már a csoportkörben kiesett, miután Panamától és Uruguaytól is kikapott. Az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságon a társrendező nem szeretne kudarcot vallani, ezért sikeres és tapaszalt edzőre lenne szüksége. Luis de la Fuente mellett még egy másik nagy név is felmerült az amerikai válogatottnál, állítólag a Liverpooltól távozó Jürgen Klopp is ott van a jelöltek között.

