Májusban a Paks történelmi sikert ért el, miután a Ferencvárossal szemben megnyerte a Magyar Kupát, s ezzel kiharcolta az indulást az Európa-liga-selejtezőben. A második számú európai kupasorozat első fordulójában azonban Bognár György csapata irgalmatlanul nagy pofonba szaladt bele.

Kiütéses vereséggel kezdte az Európa-liga selejtezőt a Paks

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A román másodosztályban szereplő, szintén kupagyőztes vajdahunyadi csapat korán vezetést szerzett és már az első félidő után kétgólos előnyben volt. Az európai kupaporondra 13 év után újra kijutó Paks sorsa aztán a hajrában megpecsételődött, miután Szabó Bálint kiállítása miatt emberhátrányba került, az erdélyi együttes pedig ezt kihasználva még két gólt lőtt a teljesen szétesett tolnai csapatnak – ezzel gyakorlatilag eldöntve a párharcot.

A mérkőzés után Bognár György kritikusan nyilatkozott, a saját játékosait szidta, de magában is megtalálta a problémát.

"Több helyen is lehet keresni a vereség okát. Nem működött a csapatjátékunk, a középpálya egyáltalán nem működött az első félidőben, se labdaszerzésünk nem volt, sem játékunk, de ugyan miből játszottunk volna, ha nincs labdaszerzés.

Nem igazán voltunk egyénileg sem a topon, a párharcokban erősebb volt az ellenfél, szervezettebb volt a csapatjátékuk. Szerintem a játékosaink többet gondoltak magukról, mint amik, és a probléma ott van, hogy én is”

– mondta a meccs után az M4Sport kamerái előtt az NB I előző szezonjának legjobb edzője.

Bognár György többet várt a csapatától az El-selejtezőben

Fotó: paksifc.hu

Bognár szerint a kétgólos vereség reálisabb lett volna, de elismerte, hogy akár nagyobb arányú vereséget is szenvedhetett volna a csapata.

A játék képe alapján talán szorosabb lehetett volna az eredmény, mondjuk ha két góllal kikapunk az reálisnak tűnt volna, de helyezkedési hibáink voltak a végén is, szóval benne volt az is, hogy még többet kapunk.

"Voltunk már ilyen helyzetben többször is, és megoldottuk a feladatot. Most is az vár ránk, hogy rendezzük a sorainkat. Én azt gondolom, ezzel a meccsel el kell tudni számolni. Magunk előtt nehéz lesz, mert azért többet vártunk saját magunktól" – zárta sorait a Pakssal tavaly ezüstérmet szerző edző.